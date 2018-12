Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Wegen erneuter Konjunktursorgen dürften die Anleger zu Wochenschluss wieder in Deckung gehen. Der Dax wurde knapp zwei Stunden vor dem Start schwächer erwartet: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,93 Prozent tiefer auf 10 823 Punkte. Zuvor waren schon die Börsen in Asien unter Druck geraten - mit schwachen Anzeichen aus China als Auslöser.

USA: - ERHOLUNGSVERSUCH VOM VORTAG VERPUFFT - Die Wall Street hat am Donnerstag mit nur bescheidenen Gewinnen geschlossen. Beim S&P-500-Index stand gar ein geringer Kursrückgang zu Buche. Damit verpuffte der Erholungsversuch vom Vortag weitgehend. Die jüngsten Nachrichten im Zusammenhang mit dem US-chinesischen Handelskonflikt fielen bestenfalls durchwachsen aus.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Die Sorge über die wirtschaftliche Entwicklung in China laste erneut auf den Kursen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,3 Prozent und der Hongkonger Hang-Seng-Index ging um 1,7 Prozent zurück. Für den japanische Leitindex Nikkei 225 ging es um rund 2 Prozent nach unten.

DAX 10.924,70 -0,04% XDAX 10.901,31 -0,17% EuroSTOXX 50 3.112,17 0,14% Stoxx50 2.862,05 -0,17% DJIA 24.597,38 0,29% S&P 500 2.650,54 -0,02% NASDAQ 100 6.767,97 0,06%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 162,98 0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1360 -0,03% USD/Yen 113,47 -0,12% Euro/Yen 128,91 -0,15%

ROHÖL:

Brent 60,99 -0,46 USD WTI 52,35 -0,23 USD

PRESSESCHAU

TOP-THEMA: - Internetportalbetreiber Scout24 prüft Verkauf an Finanzinvestoren, FT (Meldung um 5.00 Uhr wiederholt)

- bis 7.00 Uhr:

- Wirecard-Vorstandschef Markus Braun würde seinen Ende 2020 auslaufenden Vertrag gerne verlängern, Interview, HB, S. 64

- Kabinettsplanung: Bundesregierung will 25-Prozent-Schwelle bei Übernahmen senken - Hintergrund ist vor allem die Skepsis gegenüber chinesischen Investoren, WiWo - Wirtschaftsweiser Volker Wieland mahnt Zinsnormalisierung an, Interview, BöZ, S. 7

- Apple-Chef Tim Cook: Datenhunger könnte Meinungsfreiheit bedrohen, Interview, Focus

- Logistik ist dem Online-Boom kaum gewachsen: Fahrermangel und Behebung schlechter Arbeitsbedingungen werden Paket-Zustellungen verteuern, Interview mit Royal-Mail-Vorstandschef Rico Black, Welt, S. 18

- Hartz-IV-Debatte: Grüne fordern deutlich höhere und sanktionsfreie Leistungen, Rheinische Post

- SPD weist Unions-Forderungen nach höheren Hürden für Fachkräftezuwanderung zurück, Neue Osnabrücker Zeitung

- Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer: Integration der Flüchtlinge wird gelingen, Augsburger Allgemeine

bis 5.00 Uhr:

- EU-Parlamentspräsident warnt vor neuen Flüchtlingskrisen, Gespräch mit Antonio Tajani, Funke Mediengruppe

- Beteiligungsgesellschaft Equistone will noch dieses Jahr einen weiteren Zukauf vorweisen, Gespräch mit Manager Dirk Schekerka, BöZ, S. 11

bis 21.00 Uhr:

- Der chinesische Telekommunikationsausrüster ZTE verliert seinen grössten Auftrag in Deutschland bei Telefonica Deutschland - und verhandelt mit United Internet über Kooperation zum Mobilfunknetzausbau, HB, S. 16-17

- Beim Spezialmaschinenbauer Aixtron wird sich 2019 zeigen, ob Produktionsanlagen für OLED-Bildschirme zweites Standbein werden können, Gespräch mit Vorstandsmitgliedern Felix Grawert und Bernd Schulte, BöZ, S. 13

- Bundesregierung will Kontrollen an Flughäfen privatisieren, Funke

- Zahlen im BMW-Vertrieb liegen seit Jahresanfang unter den Planungen - "Task Force Vertrieb" gebildet, HB, S. 18

- Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes wird es künftig schwerer für Kartellgeschädigte, einen Schaden vor Gericht auch zu beweisen, FAZ, S. 25

- Werbeverbot für Abtreibungen: SPD-Frauen lehnen Kompromiss der Regierung ab, Welt - Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft: Neutrale Gewichtung der Eigenkapitalanforderungen für Staatsanleihen gegenüber Unternehmensanleihen Schlüsselfaktor, um die Fragmentierung der europäischen Bankenmärkte aufzuheben, Interview mit Michael Hüther, BöZ, S. 5

