AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Auch am Donnerstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst leicht abwärts gehen. An der Wall Street war die Rally am Vortag ins Stocken geraten und auch in Japan gab der Nikkei-Index am Donnerstag nach. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Drittelprozent niedriger auf 11 284 Punkte. "An der Wall Street kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen nach mehreren Tagen mit Kursgewinnen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die Wall Street hat am Mittwoch nicht an ihre jüngste Stärke anknüpfen können und knappe Verluste verzeichnet. Zudem zollte sie einer Reihe lediglich durchwachsener Unternehmenszahlen Tribut. Der Dow Jones Industrial sank um 0,08 Prozent auf 25 390,30 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex noch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN- Etwas schwächere Vorgaben der Wall Street und durchwachsene Geschäftszahlen japanischer Konzerne haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag belastet. Selbst ein Kurssprung um mehr als 17 Prozent der Aktien des Technologiekonzerns Softbank half nicht. Der Leitindex Nikkei-225 fiel um 0,6 Prozent auf 20 751,28 Punkte. Das Unternehmen hatte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Abermals unter Druck standen die Aktien des Autobauers Toyota. Sie fielen um knapp 2 Prozent. Die Börsen Chinas blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen.

DAX 11 324,72 -0,38% XDAX 11 310,96 -0,53% EuroSTOXX 50 3212,75 -0,07% Stoxx50 2959,03 0,07% DJIA 25 390,30 -0,08% S&P 500 2731,61 -0,22% NASDAQ 100 6997,62 -0,37%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Bund-Future 165,58 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1360 -0,08% USD/Yen 109,95 0,00% Euro/Yen 124,91 -0,07%

ROHÖL:

Brent 62,46 -0,23 USD WTI 53,83 -0,18 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,60 (3,80) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY SENKT KION AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 60 (68) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 35 (38) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ALSTOM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (28) EUR

- CFRA HEBT ING AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13 (12) EUR

- CFRA SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 45 (50) EUR - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ING AUF 15 (14) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 49,00 (46,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4300 (4100) PENCE - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 56 (55) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 330 (327) EUR - 'OUTPERFORM'

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt sein Grundrenten-Konzept, Rheinische Post

- Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will Kommunikationsplattformen wie WhatsApp für andere Dienste öffnen, HB

- Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, warnt vor Facebooks Messenger-Plänen, HB

- Flughafenchef: Airport Köln/Bonn soll Frachtvolumen fast verdoppeln, Kölner Stadt-Anzeiger

- Deutsche Bahn verkauft deutlich mehr Sparpreistickets, Wirtschaftswoche

bis 23.45 Uhr:

- Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sieht Zukunft von Regionalflughäfen nach Germania-Pleite kritisch, Funke

- Verdi-Forderungen in der Banken-Tarifrunde summieren sich auf Gehaltsplus von elf Prozent, Gespräch mit AGV-Hauptgeschäftsführer Carsten Rogge-Strang, BöZ, S. 4

- "Gute Governance stärkt das Vertrauen in die Aktie", Gespräch mit Union-Investment-Vorstandsmitglied Jens Wilhelm und -Analystin Vanda Heinen, BöZ, S. 13

- Widerstand gegen Trumps Weltbank-Kandidaten, HB

bis 21.00 Uhr:

- Volkswagen sieht im Dieselskandal "weder Verluste noch Schäden" für seine

Kunden, Gespräch mit Vorstandsmitglied Hiltrud Werner, HB, S. 1/6-7

- "Ich setze nicht alles auf eine Karte", Gespräch mit Talanx-Chef Torsten Leue über mögliche Akquisitionen, den Umbau des chronisch defizitären Industriegeschäfts und seine Sorge über einen No-Deal-Brexit, HB, S. 28-29

- Hochlauf der Produktion der A-Klasse Limousine im Werk in Mexiko verläuft schlechter als geplant, HB, S. 17

- Immer mehr Cannabis auf Rezept, HB, S. 19

- Bundesregierung hat kein Ziel für Fachkräfte-Zuzug, FAZ, S. 16

- Wirtschaft: Stärkere Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen erschwert

den Einsatz selbstständiger IT-Experten in den Betrieben, HB, S. 11

- SPD will Recht auf Home Office und mehr Zeit für Familie gesetzlich verankern/konkretisiert Pläne für Kindergrundsicherung, Funke

- FDP gegen Brüsseler Pläne zu ethischer Finanzanlage, FAZ, S. 16

- CDU erwägt Umstieg auf neue Basisrente, FAZ, S. 17

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: Zurich Insurance Jahreszahlen 07:00 F: Societe Generale Jahreszahlen 07:00 D: Osram Licht Q1-Zahlen (endgültig) 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen 07:00 N: Norsk Hydro Jahreszahlen 07:00 LU: ArcelorMittal Jahreszahlen 07:00 I: UniCredit Jahreszahlen 07:05 D: Grenke Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:15 CH: Swisscom Jahreszahlen 07:30 A: Voestalpine Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 F: Sanofi Jahreszahlen 07:30 F: Scor Q4 Umsatz 07:30 N: DNB Jahreszahlen 07:30 D: Heidelberger Druckmaschinen Q3-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:00 F: Lagardere Q4 Umsatz 08:00 F: Total Jahreszahlen 08:00 GB: Easyjet Hauptversammlung 08:00 GB: Smith & Nephew Jahreszahlen 08:00 GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 01/19 08:00 GB: Thomas Cook Q1 Trading Update 08:00 GB: Tate & Lyle Q3 Trading Update 08:00 S: Securitas Jahreszahlen 08:00 S: Vattenfall Jahreszahlen 08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/18 08:00 FIN: Outokumpu Jahreszahlen 09:00 FIN: Konecranes Jahreszahlen 11:00 D: Villeroy & Boch Bilanz-Pk, Frankfurt 12:00 FIN: Amer Sports Jahreszahlen 13:00 USA: Twitter Q4-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q4-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange Q4-Zahlen 13:30 I: Fiat Chrysler Q4-Zahlen 13:30 USA: T-Mobile US Q4-Zahlen 14:00 USA: Kellogg Q4-Zahlen 17:45 F: Tarkett Jahreszahlen 18:00 F: L'Oreal Jahreszahlen 18:30 D: Neujahrsempfang Deutsche Börse mit einem Gastvortrag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Frankfurt 22:10 USA: Motorola Solutions Q4-Zahlen 22:15 USA: News Corp Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: SAP Capital Markets Day; New York D: Verbio Q2-Zahlen D: Amadeus Jahreszahlen D: Daimler Analystenkonferenz DK: Vestas Wind Jahreszahlen F: Pernod Ricard Halbjahreszahlen GB: Sophos Group Q3-Zahlen I: Banca Monte dei Paschi di Sien Jahreszahlen I: Buzzi Unicem Jahreszahlen I: Banca Generali Jahreszahlen I: Mediobanca Halbjahreszahlen I: UBI Banca Jahreszahlen S: Volvo Car Q4-Zahlen IND: Tata Steel Q3-Zahlen USA: First Data Q4-Zahlen USA: Expedia Group Q4-Zahlen USA: VeriSign Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede in Washington 06:00 J: Frühindikatoren 12/18 (vorläufig) 08:00 D: Industrieproduktion 12/18 08:45 F: Handelsbilanz 12/18 09:00 E: Industrieproduktion 12/18 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 12/18 10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht 13:00 GB: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 21:00 USA: Konsumentenkredite 12/18 SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Veranstaltung von Moody's zu Credit Trends 2019 u.a. mit Jörg Krämer von der Commerzbank, Frankfurt 09:00 D: DIHK-Konjunkturumfrage. Präsentation der aktuellen DIHK-Konjunkturumfrage durch DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin 10:00 D: Pk Bundeskartellamt zum Facebook-Verfahren 10:30 D: Assekurate Pk Überschussstudie zu Lebensversicherungen 10:30 D: Vorstellung der Jahresbilanz 2018 der deutschen Luftfahrt des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit BDL-Präsidenten Klaus-Dieter Scheurle sowie den BDL Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow 11:00 D: Jahresauftakt-Pressekonferenz der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Mainz 12:00 D: SAFE Policy Lecture Deutsche Bundesbank zum Thema "Der Zahlungsverkehr der Zukunft - wohin bewegen sich Deutschland und Europa? mit Burkhard Balz, Mitglied des Vorstands, Frankfurt USA: Trumps Ex-Anwalt Cohen sagt vor Kongress aus SAF: Südafrikas Präsident hält Rede zur Lage der Nation HINWEIS HK / CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Gesamtproduktion Dezember Monatsvergleich +0,8 -1,9 Jahresvergleich -3,4 -4,7 09.00 Uhr Spanien Industrieproduktion Dezember Monatsvergleich +0,5 -1,5 Jahresvergleich -2,2 -2,6 VEREINIGTES KÖNIGREICH 13.00 Uhr Bank of England Zinsentscheidung 0,75 0,75 USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe 221 253 (in Tsd, Vorwoche) 21.00 Uhr Verbraucherkredite, Dez 17,000 22,149 (in Mrd USD)

