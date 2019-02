FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STÄRKER ERWARTET - Der Vorwärtsdrang im Dax dürfte auch zur Wochenmitte anhalten. Optimismus für eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit mache weiter Hoffnung, hiess es aus dem Handel. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,55 Prozent höher auf 11 187 Punkte.

USA: - HÖHER - Die US-Börsen haben am Dienstag wieder Fahrt aufgenommen. Für wachsenden Optimismus sorgten die fortgesetzten Handelsgespräche zwischen den USA und China. Allein, dass Handelsgespräche stattfinden, werde von Händlern und Anlegern positiv gesehen, sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. Zudem deutete US-Präsident Donald Trump an, die Frist für mögliche neue oder höhere Zölle am 1. März hinauszuschieben.

ASIEN: - BREIT IM PLUS - Asiens wichtige Aktienmärkte tendieren am Mittwoch stärker. Japans Nikkei 225 schloss 1,3 Prozent höher bei 21 144,48 Punkten. Hongkongs Hang Seng notiert im späten Handel 1,08 Prozent höher bei 28 474,41 Punkten, und Chinas CSI 300 legt 1,67 Prozent auf 3385,82 Punkte zu.

DAX 11.126,08 1,01% XDAX 11.144,20 1,23% EuroSTOXX 50 3.190,75 0,79% Stoxx50 2.949,62 0,43% DJIA 25.425,76 1,49% S&P 500 2.744,73 1,29% NASDAQ 100 7.014,67 1,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Bund-Future 165,93 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1337 0,05% USD/Yen 110,64 0,15% Euro/Yen 125,44 0,20%

ROHÖL:

Brent 62,92 +0,50 USD WTI 53,55 +0,45 USD

PRESSESCHAU

- EU und USA stehen kurz vor neuen Sanktionen gegen Russland wegen aggressiven Vorgehens gegen die Ukraine, FT

- Union fordert von Scholz (SPD) Finanzkonzept für SPD-Sozialstaatspläne, Interview mit Chefhaushälter der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg, Rheinische Post

- Ikea prüft den Verkauf von Produkten bei anderen Onlinehändlern wie Amazon oder Alibaba, Interview mit Inter-Ikea-Chef Torbjörn Lööf, FT

- Apple will rund Hälfte der Erlöse bei 'Netflix für News', WSJ - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält an Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung fest, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ex-BND-Chef Gerhard Schindler warnt vor Risiken bei Netzausbau mit Huawei, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Steuerquote in Deutschland gestiegen, Rheinische Post

- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wirft Gesundheitsminister Spahn "Verteuerungspolitik" vor, Interview mit BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, HB Online

- Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU): "MINT-Aktionsplan" soll Technik- und Naturwissenschaften mehr Nachwuchs bringen, HB, S. 11

- SPD-Sozialstaatsreform: Nur 5400 Hartz-IV-Empfänger haben Kapital- oder Mieteinkünfte, HB Online

- Vize-Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, warnt vor Gelbwesten-Protesten auch in Deutschland, HB Online

- Agrarwirtschaft will Abschaffung milliardenschwerer EU-Subventionen, Interview mit Präsidenten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Hubertus Paetow, und des Öko-Anbauverbandes Bioland, Jan Plagge, Neue Osnabrücker Zeitung

- Umweltbundesamt (UBA) fordert geringere Viehbestände für Klimaschutz, Interview mit UBA-Chefin Maria Krautzberger, Rheinische Post

- Nord Stream 2: Russischer Botschafter Sergej Netschajew kritisiert Verhalten der Vereinigten Staaten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Gesetz zur Grundrente noch im Mai vorlegen, Bild

- Haushaltsexperten der Koalition warnen vor Kohle-Ausstieg, Bild

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt Entlastung von Betriebsrentnern ab, Bild

- Über zwölf Milliarden Euro an Mehrkosten bei Bundeswehr-Rüstungsprojekten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Iran-Konferenz in Warschau: Israels Botschafter Jeremy Issacharoff in Deutschland warnt Europa vor Blauäugigkeit gegenüber Iran, Interview, Welt

- BaFin lässt wegen des Brexit Institute bei Zulassung nach dem Freistellungsverfahren zappeln, BöZ, S. 2

- Arnab Das, Global Market Strategist des Assetmanagers Invesco: "Wir bewegen uns auf spannungsgeladene Zeiten zu", Interview, BöZ, S. 7

- Bundesbank kritisiert mangelnde Brexit-Vorbereitungen von Unternehmen, Interview mit Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling, HB, S. 30

- Airbus-Rüstungschef Dirk Hoke sieht bei Kampfflugzeug-Ausschreibung in Kanada Vorteile durch die Übernahme der Bombardier-C-Serie im Zivilflugzeugbereich. Er hofft auf faire Bedingungen und würde in dem Fall an Ausschreibung teilnehmen. Hoke fordert zudem neue Bundeswehr-Aufträge, Interview, HB, S. 4, 5

- VW prüft die Handbremsen bei 65 000 Polo in Deutschland, Fachmagazin kfz-betrieb

- DFL-Chef Christian Seifert drückt nach Umsatzrekord im deutschen Profifussball auf Euphoriebremse. Entwicklung in England und Italien sollte uns vorsichtig machen, Interview, HB, S. 15

(AWP)