AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax wird am Donnerstag erneut höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,31 Prozent fester auf 11 202 Punkten. Kurz vor einem auslaufenden Ultimatum im Handelskonflikt haben die USA und China neue Gespräche aufgenommen. Dass Donald Trump den Verhandlungen mit China 60 Tage mehr Zeit geben will, sei ein positives Signal des US-Präsidenten, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Kommentar. Eine gewisse Freude über die verlängerte Frist ohne Zollanhebungen sei erlaubt, zu viel davon wäre aber verfrüht.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Die Technologiewerte jedoch konnten nicht an ihre jüngste Rally anknüpfen und schlossen wenig verändert. Der Dow stieg um 0,46 Prozent auf 25 543,27 Punkte und erreichte damit mittlerweile das höchste Niveau seit Anfang Dezember letzten Jahres.

ASIEN: - KAUM BEWEGUNG - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach den jüngsten Kursgewinnen eine Verschnaufpause eingelegt. Knackpunkt bleibt die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. In Japan trat der Nikkei 225 praktisch auf der Stelle. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, kam ebenfalls nicht vom Fleck. Der Hang Seng in Hongkong büsste rund 0,4 Prozent ein.

DAX 11.167,22 0,37% XDAX 11.178,60 0,31% EuroSTOXX 50 3.202,37 0,36% Stoxx50 2.963,56 0,47% DJIA 25.543,27 0,46% S&P 500 2.753,03 0,30% NASDAQ 100 7.015,88 0,02%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,13 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1281 0,13% USD/Yen 111,04 0,03% Euro/Yen 125,26 0,16%

ROHÖL:

Brent 64,02 +0,41 USD WTI 54,19 +0,29 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Vier der zehn grössten Deutsche-Bank-Aktionäre fordern stärkere Einschnitte im verlustbringenden US-Investmentbanking, FT

- Nord Stream 2: Neue Gasrichtlinie der EU betrifft nicht den Bau von Pipelines - Deutsche Marktaufsicht darf als erstes über zulässige Durchleitungsgebühr befinden, Welt, S. 9

- Bundesregierung will Förderprämie für Batterie- und Hybridfahrzeuge länger zahlen als geplant - Höhere Förderung für Städte mit besonders starker Luftverschmutzung, Welt, S. 12

- Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), fordert Diesel-Hardware-Nachrüstungen nach EU-Grenzwert-Entscheidung, Rheinische Post

- Union und SPD wollen Betriebsrentner trotz Merkels Skepsis entlasten, Aussagen des stellvertretenden SPD-Fraktionschefs Karl Lauterbach und Unions-Vizefraktionschef Carsten Linnemann (CDU), Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) warnt: Von Grundrente profitieren vor allem Ost-Rentner, West-Rentnerinnen wären Verlierer, Bild, S. 2; BZ

- SPD-Fraktionsvize Sören Bartol begrüsst EU-Entscheidung zu Stickoxid-Grenzwerten, Rheinische Post

- IG Metall droht Stahlbranche mit härterer Gangart, Rheinische Post

- Möbelkette Ikea plant digitale Plattform auch für andere Händler, FT, S. 11

- Börsenpläne: Levi Strauss will bei IPO mehr als 600 Millionen Dollar einnehmen, FT, S. 11 und WSJ

bis 23 Uhr:

- Deutsche Bank konkretisiert Abbaupläne im Privatkundengeschäft, HB, S.28

- "Wir müssen da hin, wo es wehtut", Interview mit Familienministerin Franziska Giffey (SPD), HB, S.6

- Raus aus den Schützengräben! Die Industriepolitik des Wirtschaftsministers ist richtig, Gastbeitrag von Ex-Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig, HB, S.48

- Bund nahm 60 Milliarden Euro durch Auktionen für Mobilfunk-Frequenzen ein. Grüne: Mit Erlös hätten 200 000 Sendemasten gebaut werden können, Funke

- Bearing Point erwägt Veräusserung von Meldesoftware Abacus, Börsen-Zeitung

