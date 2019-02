----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Negative Vorgaben aus Übersee dürften den Dax am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,29 Prozent im Minus auf 11 058 Punkten. Der US-Kongress beschloss inzwischen ein Haushaltsgesetz, um einen erneut drohenden "Shutdown", also Stillstand, von Teilen der US-Regierung abzuwenden. Während dies von Marktteilnehmer begrüsst werden dürfte, richtet sich ihr Augenmerk nun umso mehr auf die jüngste Gesprächsrunde zwischen China und den USA im Handelskonflikt, die am Freitag beendet werden soll. Anleger sorgten sich wegen fehlender Fortschritten, hiess es aus dem Handel. Im Fokus steht zudem der Versicherer Allianz mit Geschäftszahlen.

USA: - SCHWÄCHER - Überraschend schwache US-Wirtschaftsdaten und trübe Aussichten des Softdrink-Giganten Coca-Cola haben am Donnerstag auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Kaum Beachtung fand dagegen die Bestätigung des Weissen Hauses, dass US-Präsident Donald Trump im Streit über die von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko den Nationalen Notstand ausrufen will. Auch die aktuell in Peking stattfindenden Zollgespräche zwischen den USA und China hatten keinen sonderlichen Einfluss auf den Handel. Der Dow Jones Industrial büsste letztlich 0,41 Prozent auf 25 439,39 Punkte ein.

ASIEN: - SCHWACH - Einmal mehr hochgekochte Konjunktursorgen infolge schwacher Einzelhandelsdaten aus den USA haben zum Wochenschluss die Börsen Asiens belastet. Zudem bleibt das Dauerthema US-chinesischer Handelsstreit ein Impulsgeber. Zum Wochenschluss überwog an den Finanzmärkten offenbar wieder einmal der Pessimismus. So werden beiden Seiten ihre Gespräche in Peking am Freitag erst einmal enden. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, büsste mehr als 1 Prozent auf 3361,52 Punkte ein. Für den Hang Seng in Hongkong ging es sogar um 1,7 Prozent abwärts. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 1,1 Prozent auf 20 900,63 Punkte.

DAX 11 089,79 -0,69% XDAX 11 094,41 -0,75% EuroSTOXX 50 3182,66 -0,62% Stoxx50 2955,51 -0,27% DJIA 25 439,39 -0,41% S&P 500 2745,73 -0,27% NASDAQ 100 7022,42 0,09%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 166,56 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1286 -0,05% USD/Yen 110,35 -0,15% Euro/Yen 124,54 -0,21%

ROHÖL:

Brent 64,81 +0,24 USD WTI 54,58 +0,17 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Digitalsteuer: Bundesfinanzministerium plant 15-prozentige Quellensteuer auf Onlinewerbung bei Google und Co, Wiwo

- VW bekommt neues Logo - Erstes Elektroauto soll ID.3 heissen, Wiwo

- Absicherung von SAP-Aktien/Tschira-Stiftung verliert Klage gegen Lehman-Insolvenzverwalter über 642 Millionen Franken, Wiwo

- Bund erwägt neuen Solidarpakt für Ost und West, Interview mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Badischen Zeitung

- DGB-Vorstand Stefan Körzell: "Wir brauchen ein vergleichbares Lohngefüge und einen europäischen Mindestlohn", Neue Osnabrücker Zeitung

- Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter: "Finger weg vom europäischen Mindestlohn", Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesregierung plant höheres Wohngeld für Geringverdiener - Vor allem Mieter in Bayern werden entlastet, Focus

- Wirtschaftsweise Lars Feld von der Universität Freiburg und Volker Wieland von der Goethe-Universität Frankfurt fordern Steuersenkungen, Focus

- Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, kritisiert deutsche Müllexporte nach Malaysia massiv, Wiwo

- Investor Carl Icahn will, dass sich Kasinobetreiber Caesars zum Verkauf stellt, WSJ

- Grüne fordern wegen Fehlern in Grenzwert-Papier Erklärung von Scheuer, HB, S.

- Edeka will Handelshof komplett, Lebensmittel-Zeitung

- Wirtschaftsweise Isabel Schnabel: "Die Eintrübung ist unverkennbar, aber ich gehe derzeit nicht von einer Rezession aus", Interview, BöZ, S.7

- Ottobock-Verwaltungsratschef Hans Georg Näder: "Wir wollen börsenreif sein", Interview, BöZ, S.10

- Bilfinger-Chef Tom Blades: "Haben wir uns vorgenommen, in vielen kleinen Schritten zu liefern, und das tun wir", Interview, BöZ, S.13

- Ivanka Trump sieht Deutschland als wichtigen Partner, bekundet "grossen Respekt" vor Kanzlerin Merkel, Interview, Bild, S.3

- BMW-Manager Dieter May wird Chef von Osrams Chiptochter OS Semiconductors, HB, S.18

- Der Industrieverband BDI verlangt von der Bundesregierung eine Strategie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz beim Militär, HB, S. 8-9

- LVMH-Tochter Sephora will Douglas in deutschen Grossstädten Konkurrenz machen, HB, S. 22-23

- Deutsche-Bank-Grossinvestoren sind uneins über Strategie des Geldhauses, HB, S. 27

- In der Bankenaufsicht bleiben zentrale Posten unbesetzt - Notenbankvertreter sind beunruhigt, HB, S.28

- Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will Lebensmittelabfälle halbieren, FAZ, S. 17

- Fresenius greift auf Konzernbaustellen durch und trennt sich von Managern, FAZ, S. 22

- Mögliche Osram-Übernahme könnte länger dauern als gedacht, FAZ, S. 22

----------

