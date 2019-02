----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten weiter auf frische Impulse. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag knapp zwei Stunden vor dem Start 0,02 Prozent im Plus auf 11 301 Punkte. Nachdem zu Jahresbeginn Hoffnungen auf eine Lösung der globalen Handelskonflikte eine Markterholung angetrieben hatten, war es dem Dax zuletzt dennoch nicht gelungen, die Hürde von 11 300 Punkten hinter sich zu lassen. Bereits zum Wochenstart trat der Dax unter dem Strich nahezu auf der Stelle, auch weil wegen eines Feiertages in den USA wichtige Impulse fehlten.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertages kein Handel stattgefunden.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Tendenz aufgewiesen. Nach den kräftigen Kursgewinnen zum Wochenstart stand der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, am Dienstag mit einem Abschlag von 0,48 Prozent leicht unter Druck. Für den Hang Seng in Hongkong ging es mit 0,32 Prozent nicht ganz so stark nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte hingegen leicht um 0,10 Prozent auf 21 302,65 Punkte zu. Am Montag hatte die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China Märkte angetrieben.

DAX 11.299,20 -0,01% XDAX 11.303,46 -0,17% EuroSTOXX 50 3.244,79 0,11% Stoxx50 3.007,50 0,10% DJIA 25.883,25 1,74% (Freitag) S&P 500 2.775,60 1,09% (Freitag) NASDAQ 100 7.055,18 0,47% (Freitag)

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 166,43 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1299 -0,13% USD/Yen 110,62 0,03% Euro/Yen 124,99 -0,11%

ROHÖL:

Brent 66,24 -0,26 USD WTI 55,79 +0,20 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Die deutschen Banken wollen ihr gemeinsames Onlinebezahlverfahren Paydirekt trotz schwacher Nutzungszahlen vorantreiben, HB - Honda plant Schliessung der Fabrik in Grossbritannien, FT, S. 1 - Facebook entwickelt eigenen Chip mit künstlicher Intelligenz, FT, S. 1/13 - Huaweis Co-Gründer Ren Zhengfei sagt, USA kann sein Unternehmen nicht zerstören, Interview, BBC - Softbank zahlt 200 Millionen US-Dollar in Fond für europäische Start-ups, FT, S. 14

bis 22.15 Uhr: -Verbraucherschützer fordern strenge Regeln für Öffnung des Fahrdienst-Markts, HB

bis 21.00 Uhr: - Die Ladesäule wird endlich zum Geschäft, Gespräch mit Innogy- Vertriebsvorstand Martin Herrmann, HB, S. 16-17 - Auch in Deutschland will Innogy mit Photovoltaik durchstarten, Gespräch mit Chef der Konzerntochter Belectric Ingo Alpheus, FAZ, S. 18 - EZB-Chefvolkswirt: Notenbank könnte spätere Zinsanhebung signalisieren, Gespräch mit Peter Praet, BöZ, S.1/5 - Lamborghini-Chef hat keine Angst vor einem Tempolimit, Funke - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Glasfaserausbau beschleunigen, HB, S. 1/4-5 - "Mehr Geld kann falsch sein", Gespräch mit Ewe-Tel-Chef Norbert Westfal über Glasfaserausbau, HB, S. 5 - Katar kündigt Milliardeninvestition in Deutschland an, Gespräch mit QIA-Chairman Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, HB, S. 1/6-7 - Anti-Geldwäsche-Zentralstelle FIU leitete zwei Jahre lang keinen einzigen Verdachtsfall an die Finanzaufsicht weiter, HB, S. 8 - Rot-Rot-Grün in Berlin uneins über Volksbegehren zu Enteignungen privater Wohnungsunternehmen, Welt, S.4 - 144 000 Diesel-Fahrer nutzen Rechtsschutzversicherung für Klage, Bild, S. 2 - "Dividendenpapiere stehen vor einer Renaissance", Gespräch mit Deka-Investment-Chef Stefan Keitel, HB, S. 32

/jha/mis

(AWP)