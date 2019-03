Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTER - Der Frühjahrs-Rally am deutschen Aktienmarkt droht zunächst an Schwung zu verlieren. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien ist am Dienstagmorgen im frühen Handel mit leichten Verlusten zu rechnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent niedriger auf 11 566 Punkte. Die chinesische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher. Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor.

USA: - SCHWÄCHER - Positive Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche haben am Montag für weitere Kursgewinne am US-Aktienmarkt nicht mehr gereicht. Im Gegenteil: Nach einem zunächst freundlichen Auftakt mit in der Spitze 26 155 Punkten sackte der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial im Verlauf ab. Mit 25 819,65 Punkten und einem Abschlag von 0,79 Prozent beendete er den Handel immerhin klar über seinem Tagestief. Die Luft scheint aber vorerst raus zu sein, nachdem die Ende 2018 bei unter 22 000 Punkten gestartete Rally den Dow noch Ende Februar bis auf 26 241 Zähler geführt hatte.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte wegen der gedämpften Wachstumsaussichten in China auf breiter Front nachgegeben. Die Verluste hielten sich aber insgesamt in Grenzen. So sank in China der CSI knapp eine halbe Stunde vor Handelsende rund 0,20 Prozent. In Japan schloss der Nikkei 225 mit einem Abschlag von 0,44 Prozent auf 21 726,28 Punkte.

DAX 11.592,66 -0,08% XDAX 11.558,25 -0,63% EuroSTOXX 50 3.317,12 0,15% Stoxx50 3.041,87 0,17% DJIA 25.819,65 -0,79% S&P 500 2.792,81 -0,39% NASDAQ 100 7.150,83 -0,01%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 165,65 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1329 -0,11% USD/Yen 111,96 0,23% Euro/Yen 126,83 0,11%

ROHÖL:

Brent 65,37 -0,34 USD WTI 56,30 -0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Volkswagen zahlt jedem Mitarbeiter 4750 Euro Bonus, Der Spiegel

- SPD-Finanzexperte Carsten Schneider: Vermieter sollten Grundsteuer alleine tragen, Interview, Rheinische Post

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: SPD will durch 'Umverteilungsfantasien' Politik machen, Interview, Passauer Neue Presse

- DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach warnt im Streit um Grundrente vor "Doppelmoral", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Toyota-Manager Didier Leroy: Ungeordneter Brexit würde Produktion von neuen Modellen in Grossbritannien extrem erschweren, FT

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) protestiert gegen die Vorschläge des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zur Kehrtwende bei der Ost-Förderung, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bedrohung durch automatisierte Cyberangriffe wächst, HB, S. 23

bis 0.00 Uhr

- Böll-Stiftung fordert Sozialversicherung für Weiterbildung / Budget von 2 Prozent der Bruttolöhne, Welt

bis 23 Uhr

- Eurex will zur Heimat für Euro-Transaktionen werden, Terminmarkt plant 2019 die Anbindung von bis zu 100 neuen Buy-Side-Kunden, Interview mit Tim Müller, CEO von Eurex Clearing, BöZ S. 1, 4

- Jungheinrich arbeitet an der Ertragskraft - Brexit-Debatte sorgt für Hysterie, Interview mit Unternehmenschef Hans-Georg Frey, BöZ, S. 1, 9

- Reform der EU-Finanzaufsicht droht zu scheitern, BöZ, S. 1, 2

bis 21 Uhr:

- Bahn braucht noch mehr Geld, Gewerkschaft EVG hat einen Investitionsstau von 57 Milliarden Euro errechnet, HB, S.1,14-15

- Deutschlands grösster Lebensmittelspediteur Kraftverkehr Nagel kämpft gegen das absehbare Chaos nach dem Brexit, behält sich aber vor, die Lebensmittelversorgung der britischen Insel komplett einzustellen, HB, S.20

- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ruft EU-Bürger zu "Neubeginn in Europa" auf und warnt vor nationalistischer Abschottung - Frankreichs Präsident schlägt Aktionsplan für tiefgreifende EU-Reform vor, Interview, Welt

- Berliner Sportsenator: Olympia-Bewerbung auch mit Polen denkbar, Tagesspiegel

- FDP will Bundesregierung bei Anwaltsvergütung unter Druck setzen, HB, S. 10

-CDU-Politiker kritisieren Merkel wegen Lob für Klimaschutz-Demonstrationen, Spiegel

-VW-Produktionsvorstand Andreas Tostmann will deutsche Werke effizienter machen, Interview, HB, S. 18

- Bafin-Vize Elisabeth Roegele wehrt sich gegen Vorwürfe, wonach sie im Zusammenhang mit Cum-ex-Geschäfte einem Interessenkonflikt unterliege, FAZ, S. 20

- Deutschen Tourismuswirtschaft fordert Tourismus als "Schlüsselbranche" in Deutschland und Einsetzung eines Tourismus-Ministers, Interview mit dem Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Michael Frenzel, Welt

- Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt die Bundesregierung davor, es mit der Regulierung befristeter Jobs zu weit zu treiben, HB, S.8

- Christoph Debus, Chef der Thomas-Cook-Fluglinien rechnet mit weiterem Airline-Sterben in Europa, Interview, Funke

- DIW-Studie: Frauen erledigen noch immer einen Grossteil der Hausarbeit und der Kinderbetreuung / Rollenverteilung ändert sich kaum, Funke

(AWP)