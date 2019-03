AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch weiter von seiner 200-Tage-Linie entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Viertelprozent tiefer knapp unter der runden Marke von 11 500 Punkten. An der 200-Tage-Linie war der Dax in der Vorwoche abgeprallt und tags zuvor mit zwischenzeitlich 11 618 Punkten nur noch in Sichtweite gekommen.

USA: - GEWINNE AUSSER BEIM DOW - Nach der Erholungsrally zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag überwiegend weiter zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich amerikanische Inflationsdaten. Der Dow Jones Industrial wurde allerdings - wie schon am Montag in den ersten Handelsstunden - von der Kursschwäche von Boeing ausgebremst. Er schloss 0,38 Prozent im Minus bei 25 554,66 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Nach den jüngsten Kursgewinnen überwog zur Wochenmitte die Vorsicht. Die japanische Börse belasteten am Morgen schwache Daten aus dem Maschinenbausektor. Der Nikkei 225 sank um 1 Prozent auf 21 290,24 Punkte. In China büsste der CSI 300 zuletzt 0,25 Prozent ein und der Hang-Seng-Index in Hong Kong gab um 0,35 Prozent nach.

DAX 11.524,17 -0,17% XDAX 11.510,19 -0,76% EuroSTOXX 50 3.303,95 -0,01% Stoxx50 3.045,56 -0,11% DJIA 25.554,66 -0,38% S&P 500 2.791,52 0,30% NASDAQ 100 7.201,28 0,52%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,60 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1286 -0,01% USD/Yen 111,31 -0,04% Euro/Yen 125,63 -0,06%

ROHÖL:

Brent 66,88 +0,21 USD WTI 57,19 +0,32 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- HSBC HEBT EVONIK AUF 'HOLD' ('REDUCE') - ZIEL 27,50 (19) EUR - HSBC SENKT KLÖCKNER & CO ZIEL AUF 9 (12) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT FREENET AUF 'BUY' ('HOLD') - ZIEL 23,80 (25,70) EUR - JPMORGAN SENKT BMW ZIEL AUF 69 (70) EUR - 'UNDERWEIGHT' - MAINFIRST STARTET BECHTLE MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 62,40 EUR - MAINFIRST STARTET CANCOM MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 43,90 EUR - MORGAN STANLEY HEBT ALSTRIA OFFICE ZIEL AUF 15 (14) EUR - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY HEBT DEUTSCHE WOHNEN ZIEL AUF 50 (47) EUR - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY HEBT LEG IMMOBILIEN ZIEL AUF 115 (113) EUR - 'OVERWEIGHT' - WDH/MAINFIRST SENKT TELEFONICA DEUTSCHLAND ZIEL AUF 3,20 (3,40) EUR -'NEUTRAL' - RBC HEBT BANCO SANTANDER AUF 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - RBC HEBT BANCO SANTANDER-KURSZIEL AUF 5,70 (5,50) EUR - RBC HEBT IAG PENCE AUF 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - ZIEL 650 PENCE

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Äthiopien will Blackbox der abgestürzten Boeing 737 Max an britische und nicht US-amerikanische Behörden zur Auswertung schicken, - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schlägt Steuerzuschuss für Pflegeversicherung vor, Neue Osnabrücker Zeitung - Spanischer Aussenminister Josep Borrell: Wahl im kommenden Monat ist "existenziell", Interview, FT - Bundesregierung rechnet mit Upload-Filtern. "Aus Sicht der Bundesregierung werden bei grossen Datenmengen bereits aus Praktikabilitätsgründen wohl algorithmenbasierte Massnahmen anzuwenden sein", hiess es in einer Antwort des Bundesjustizministeriums an die FDP, FAZ, S. 16 - Vor der Entscheidung im Fall Siemens/Alstom gab es zahlreiche Gespräche von Bundesregierung und EU-Kommission, HB, S. 8 - Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-André Alt, fordert Digitalisierungspauschale für die Hochschulen, HB, S. 11 - Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück weist Korruptionsvorwürfe zurück, HB, S. 18-19 - BDI-Präsident Dieter Kempf: Die Ungeduld in der Wirtschaft über Groko wächst, Passauer Neue Presse - Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer: Ein-Jahres-Bilanz der Grossen Koalition "sehr bescheiden", Neue Osnabrücker Zeitung - SPD-Vize Malu Dreyer verteidigt die Grundrente und den von der SPD geforderten Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe - CDU Niedersachsen kritisiert Agrarpolitik der Bundesregierung, Interview mit CDU-Landeschef Bernd Althusmann, Neue Osnabrücker Zeitung bis 23.45 Uhr: - A380-Aus kostet laut Regierung bis zu 750 Millionen Euro Steuergeld, Bild - Boeing-Chef telefonierte nach Absturz mit US-Präsident Donald Trump, New York Times - US-Präsident Donald Trump erwartet bei möglichem Rheinland-Pfalz-Besuch kühler Empfang, Funke - Im Bundeshaushalt fehlen bis 2022 voraussichtlich mehr als 100 Milliarden Euro, Bild - "Die Forschung ist viel weiter als Stand der Anwendung" - IT-Experten Michael Waidner und Jens Heider vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie, BöZ, S. 5 - "Wir müssen uns anpassen und innovativ sein" - Chef des Luxemburger Bankenverbands ABBL über das Thema Green Finance, Interview, BöZ, S. 17 bis 21.00 Uhr: - Verdi-Vertreter und Deutsche-Bank-Aufsichtsrat Jan Duscheck steht Bankenfusion kritisch gegenüber, weil diese das Geldhaus attraktiver für eine feindliche Übernahme aus Frankreich machen würde, FAZ, S. 15 - Mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank: Gewerkschafter kritisieren Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und lehnen Grossfusion weiter ab, HB, S. 31 - Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther: Autos mit Verbrennungsmotor sollen "in naher Zukunft in keiner Stadt mehr fahren", Welt - Huawei-Westeuropa-Chef Pang: "USA gehen zu weit", HB, S. 1, 6-7 - Bahnbranche wirft Bundesregierung Desinteresse vor, FAZ, S. 19 - Bank-of-America-Deutschlandchef Armin von Falkenhayn über Zukäufe rund um digitale Firmen: "Unternehmen gestehen sich ein, dass sie bestimmte Technologien nicht immer schnell genug entwickeln können", HB, S. 30

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 02/19 07:00 D: Innogy Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 E: Inditex Jahreszahlen 07:30 D: Eon Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 D: Adidas Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Rheinmetall Jahreszahlen (endgültig) (10.00 Pk) 07:30 D: Symrise Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 A: Raiffeisen Bank International Jahreszahlen (endgültig) 08:00 A: Verbund Jahreszahlen 08:00 D: Volkswagen Marke Jahres-Pk um 9.00 h und Auslieferungen 02/19 08:00 GB: Standard Life Jahreszahlen 08:00 GB: Prudential Jahreszahlen 10:00 D: Jahres-Pk der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, München 11:00 D: BASF Schwarzheide GmbH Jahres-Pk, Schwarzheide 17:45 F: Lagardere Jahreszahlen 18:00 LU: RTL Group Jahreszahlen 22:00 D: Morphosys Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Leonardo Finmeccanica Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR GB: Der britische Schatzkanzler Philip Hammond legt den Haushaltsplan vor GB: Mögliche Abstimmung über einen ungeregelten Brexit im britischen Parlament 00:50 J: Erzeugerpreise 02/19 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 01/19 08:00 D: Insolvenzen Jahr 2018 09:00 E: Verbraucherpreise 02/19 (endgültig) 09:30 D: Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Frühjahrs- Konjunkturprognose für Deutschland, den Euroraum und die Welt 11:00 EU: Industrieproduktion 01/19 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR 13:30 USA: Erzeugerpreise 02/19 13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 01/19 15:00 USA: Bauinvestitionen 01/19 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 D: Pk der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Die 50 grössten Kapitalvernichter an der Börse. Weitere Themen: Hauptthemen der Hauptversammlungssaison 2019 CH: Internationaler Automobil-Salon in Genf

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.00 Uhr Spanien Verbraucherpreise HPVI Februar Monatsvergleich +0,2 +0,2* Jahresvergleich +1,1 +1,1* 11.00 Uhr Eurozone Industrieproduktion Januar Monatsvergleich +1,0 -0,9 Jahresvergleich -2,1 -4,2 VEREINIGTES KÖNIGREICH (Keine marktbewegende Daten erwartet) USA 13.30 Uhr Erzeugerpreise, Feb Monatsvergleich +0,2 -0,1 Jahresvergleich +1,9 +2,0 Kernrate gg VJ +2,6 +2,6 Auftragseingang langl. Güter, Jan -0,4 +1,2 ohne Transport, Jan +0,1 +0,1 (jeweils vorl) 15.00 Uhr Bauausgaben, Jan +0,5 -0,6

