AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax am Montag kaum verändert starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn nur wenige Punkte höher auf 11 693 Punkte. Hauptgesprächsthema dürften am Montag die deutschen Banken sein: Lange wurde darüber spekuliert, nun bestätigten Commerzbank und Deutsche Bank am Wochenende offiziell Fusionsgespräche - ergebnisoffen, wie beide Institute betonen.

USA: - FESTER - Gute Nachrichten aus China haben der Wall Street am Freitag wieder neuen Schwung verliehen. Für Zuversicht sorgte der Plan Pekings, die Mehrwertsteuer ab dem 1. April zu senken. Zudem geht das Land angesichts der Handelsstreitigkeiten mit einem Investitionsgesetz auf ausländische Unternehmen und Investoren zu. Es soll für mehr fairen Wettbewerb sorgen. Der Dow Jones Industrial stieg nach einem verhaltenen Handelsstart am Ende um 0,54 Prozent auf 25 848,87 Punkte. Auf Wochensicht gewann der US-Leitindex damit 1,57 Prozent.

ASIEN: - FESTER - Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart an ihre jüngsgten Gewinne angeknüpft. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 0,6 Prozent auf 21 584,50 Punkte. In China ging es für den CSI 300 zuletzt fast 2 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index in Hong Kong legte um fast 1 Prozent zu.

DAX 11685,69 +0,85% XDAX 11703,54 +0,97% EuroSTOXX 50 3386,08 +1,32% Stoxx50 3113,68 +0,69% DJIA 25 848,87 +0,54% S&P 500 2822,48 +0,50% NASDAQ 100 7306,987 +0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 164,13 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1337 +0,11% USD/Yen 111,564 +0,08% Euro/Yen 126,484 +0,18%

ROHÖL:

Brent 67,15 -0,01 USD WTI 58,37 -0,15 USD

PRESSESCHAU

- Die US-Justizministerium und Transportministerium prüfen die Zulassung der Boeing 737 MAX, WSJ

- Der Fahrdienst Lyft hofft bei seinem Börsengang, 21 bis 23 Milliarden US-Dollar erzielen zu können, WSJ

- Facebook-Managerin Sheryl Sandberg hält die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen für eine Wachstumsbremse, HB, S. 1, 6-7

- Der Cybersicherheitsexperte und Vizedirektor des Digital Society Institutes der ESMT Berlin, Martin Schallbruch, fordert, beim Mobilfunkausbau nur auf europäische Anbieter zu setzen, Interview, HB, S. 10

- "Die Faktoren für einen langfristigen Aufwärtstrend in der Automatisierung und Robotik sind intakt", Interview mit ABB-Vorstand Sami Atiya, HB, S. 23

- "Wir stehen bei der Digitalisierung in der Poleposition", Interview mit dem Gründer der Friedhelm Loh Group, Friedhelm Loh, HB, S. 26 - 27

- Der Chef der Signal Iduna Ulrich Leitermann spricht über den digitalen Umbau des Versicherers und sagt, warum Facebook und Co. einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben, HB, S. 32

- Für die dringend notwendigen Reparatur- und Ausbauarbeiten an dem knapp 34 000 Kilometer langen Schienennetz in Deutschland gibt es deutlich mehr Geld, Welt, S. 10

- "Hoffentlich hebt Deutschland den Mindestlohn auf unser Niveau", Interview mit französischer Arbeitsministerin, Muriel Penicaud, FAZ, S. 19

- Macquarie verkauft seinen 36 Prozent Anteil am Flughafen Brüssel an ein Konsortium, Belga

- Bundesregierung lehnt finanzielle Unterstützung einer Bankenfusion ab, HB, S. 1, 4-5

- Bundesregierung überlegt Unterstützung für Bankenfusion, Welt, S. 1, 9

- Aufsicht von Boeing und FAA bei 737-Max-Entwicklung war fehlerhaft, Seattle Times

- Renault-Allianz überdenkt Absatzziel von 14 Millionen Autos bis 2022, Gespräch mit Renault-Verwaltungsratsvorsitzendem Jean-Dominique Senard, Nikkei und Le Figaro

- VW-Pläne zur Förderung von E-Autos stossen bei Bundesregierung und Autoindustrie auf harsche Kritik, Welt, S. 1, 10

- Koalition will eine Milliarde Euro mehr pro Jahr in Schienennetz stecken, Welt

- EU-Förderbank EIB wird reformiert - Deutschland stimmt im Gegenzug Kapitalerhöhung zu, HB, S. 33

- Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen verlangt von Europäern mehr Widerstand gegen US-Präsident Trump, Welt, S. 6 - Starke Kritik an mangelnder Finanzierung der KI-Strategie (Künstliche Intelligenz), HB, S. 8-9

- CDU-Sozialpolitiker Peter Weiss lobt CSU-Konzept zur Grundrente, Funke

