Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Im Dax zeichnet sich nach dem starken Vortag am Mittwoch zunächst ein deutlicher Rückschlag ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Eröffnung 0,76 Prozent tiefer auf 11 699 Punkte. Tags zuvor hatte er mit 11 823 Punkten einen weiteren Höchststand seit Oktober erreicht und auch die einfache 200-Tage-Linie überklettert. Hier ging ihm dann jedoch etwas die Luft aus. Auf dem Dax dürften auch erwartete deutliche Kursverluste des Index-Schwergewichtes Bayer lasten, nachdem die Leverkusener in einem Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup eine Schlappe hinnehmen mussten. Für Zurückhaltung sorgt auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Einen Zinsschritt der Fed erwartet auf der Sitzung niemand. Fraglich ist aber, ob die anstehenden Zins- und Konjunkturprojektionen des geldpolitische Ausschusses die Tür für weitere Leitzinsanhebungen in diesem Jahr ganz schliessen.

USA: - KNAPP BEHAUPTET - Wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Dienstag geschlossen. Der Dow Jones Industrial notierte fast den gesamten Handelstag im Plus und erklomm gegen Mittag sein Tageshoch bei 26 109 Punkten. Am Nachmittag bröckelte der Leitindex jedoch sukzessive ab und fiel im späten Handel knapp ins Minus. Grund dafür war ein Medienbericht über mangelnde Fortschritte bei den US-chinesischen Handelsgesprächen. Letztlich verlor der Dow 0,10 Prozent auf 25 887,38 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Bedenken über den Ausgang der Gespräche im US-chinesischen Handelsstreit haben Chinas Börsen am Mittwoch belastet. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, fiel zuletzt um 0,76 Prozent und der Hang Seng in Hongkong büsste 0,37 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg hingegen um 0,2 Prozent auf 21 608,92 Punkte.

DAX 11 788,41 1,13% XDAX 11 750,24 0,74% EuroSTOXX 50 3409,00 0,62% Stoxx50 3137,69 0,47% DJIA 25 887,38 -0,10% S&P 500 2832,57 -0,01% NASDAQ 100 7349,28 0,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,93 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1347 -0,05% USD/Yen 111,55 0,12% Euro/Yen 126,60 0,10%

ROHÖL:

Brent 67,58 -0,03 USD WTI 58,87 -0,16 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Aussenminister Heiko Maas (SPD): Werden Entscheidungen zu 5G-Beteiligungen autonom treffen, Interview, Partner-Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft

- Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Bitkom, warnt davor, Anbieter wie Huawei vom 5G-Aufbau auszuschliessen, Interview, Passauer Neue Presse

- Eric Schweitzer, Präsident des Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), fehlt Signalwirkung von Eckwerten für den Bundeshaushalt, Neue Osnabrücker Zeitung

- Kanada erhöht den Druck auf Boeing: Wiederholung der Sicherheitsüberprüfung für Boeing 737 Max, FT, S. 3

- Rohstoffhandelshaus Vitol rechnet mit Höhepunkt der Ölnachfrage in 15 Jahren - Wechsel zu erneuerbarer Energie nötig, FT, S. 11

- Chef der Investmentgruppe CLSA plant das Unternehmen aus Hongkong zu verlassen, wie zuvor mehrere Topmanager, FT, S.14

- Im Handelsstreit zwischen China und den USA haben Unterhändler neue Gespräche vereinbart - Deal soll Ende April abgeschlossen werden, WSJ

- New Yorker Kosmetik-Start-up Glossier soll nach einer Finanzspritze von Sequoia Capital 1,2 Milliarden US-Dollar wert sein, WSJ

- Datev will Steuerberatung mit künstlicher Intelligenz umkrempeln, HB, S.16

- Handelsverband HDE fordert finanzielle Hilfen beim Aufbau von E-Ladesäulen, HB

- Bafin prüft Vergabepraxis bei Mittelstands- und Immobilienkrediten, HB

bis 23.45 Uhr:

- "Bürokratie ohne echten Mehrwert" - Investment-Verband BAI kritisiert EU-Gesetzgebung zum grenzüberschreitenden Fondsvertrieb, Interview, BöZ, S. 4

- "Wir wollen die Kosten reduzieren" - Europachef des ETF-Pioniers Vanguard, Interview, BöZ, S. 13

- Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) plant Änderungen an seinem bisherigen Konzept zur Grundrente, Bild, S. 2

- Steuerzuschuss zur Rente steigt auf 114 Milliarden Euro, Bild, S. 2

bis 21.00 Uhr:

- CDU und CSU wollen mit staatlicher Mobilfunkgesellschaft Funklöcher stopfen, HB, S. 1, 4-5

- Bafin-Bankenaufseher Raimund Röseler: "Fusionen sind kein Allheilmittel", Interview, HB, S. 26-27

- Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, hat seine Kritik an einem möglichen Zusammenschluss von Deutsche Bank und Commerzbank bekräftigt - auch die SPD ist dagegen, HB, S. 1, 8

- "Deutschland ist ein schwieriger Markt" für Modehandel - Primark-Deutschlandchef Wolfgang Krogmann, HB, S. 15

- Investmentbank Goldman Sachs zielt auf Frauenquote von 50 Prozent bei Neueinstellungen, HB, S. 28-29

- Huawei-Technikchef: Datenweitergabe an China "technisch unmöglich", Business Insider

- Die Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten zur Europawahl, Frans Timmermans, will künftig EU-Strukturmittel in den Wohnungsbau in europäischen Städten investieren, FAZ, S. 4

- Tech-Financier Klaus Hommels fordert niedrigere Hürden für Start-up-Investitionen von institutionellen Anlegern, HB, S. 18-19

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will den Eckwerten zum Bundeshaushalt 2020 nur unter Vorbehalt zustimmen, HB, S. 7

- Bundesforschungsministerin lockt ausländische KI-Experten nach Deutschland, HB

