AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSRUTSCH SETZT SICH FORT - Verkaufsdruck dürfte den Dax auch zu Wochenbeginn im Griff haben: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt rund ein halbes Prozent tiefer auf 11 311 Punkte. Neu entfachte Wachstumssorgen hatten ihn bereits am Freitag um 1,6 Prozent nach unten gerissen. Nach der Wall Street am Freitag schwappte die Verkaufswelle am Morgen auch auf die asiatischen Börsen über. Besonders die schwachen Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland hätten den Anlegern vor dem Wochenende auf den Magen geschlagen, hiess es beim Bankhaus Credit Suisse.

USA: - REZESSIONSÄNGSTE ZWINGEN DOW IN DIE KNIE - Kalte Dusche für die Anleger zum Wochenschluss: Konjunktursorgen haben den US-Aktienmärkten am Freitag massive Verluste eingebrockt. Miserable Wirtschaftsdaten aus Deutschland und der Eurozone hätten neue Ängste vor einer schrumpfenden Weltwirtschaft geschürt, hiess es. Negative Impulse kamen auch vom US-Anleihenmarkt: Erstmals seit der schweren Finanzkrise 2007 fiel am Freitag der Zins für zehnjährige US-Staatsanleihen unter jenen für dreimonatige Geldmarktpapiere. Das wird von einigen Fachleuten als Rezessionssignal gesehen. Der Dow Jones Industrial fiel letztlich um 1,77 Prozent auf 25 502,32 Punkte und schloss damit fast auf seinem Tagestief.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Rezessionsängste bestimmten auch in Asien die Tendenz. Insbesondere in Japan gaben die Notierungen kräftig nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss drei Prozent tiefer. Auch in China gaben die Kurse nach. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, büsste zuletzt 1,84 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong gab mit 1,95 Prozent noch deutlicher nach.

DAX 11.364,17 -1,61% XDAX 11.309,20 -2,34% EuroSTOXX 50 3.305,73 -1,83% Stoxx50 3.082,51 -1,20% DJIA 25.502,32 -1,77% S&P 500 2.800,71 -1,90% NASDAQ 100 7.326,06 -2,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,57 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1303 0,02% USD/Yen 109,96 0,04% Euro/Yen 124,29 0,04%

ROHÖL:

Brent 66,72 -0,31 USD WTI 58,60 -0,44 USD

PRESSESCHAU

- DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell: Verstösse gegen Mindestlohn härter sanktionieren, Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Auch 2019 wird es im Flugverkehr haken - Reformen für Fluglotsen sollen Verspätungen eindämmen, FAZ, S. 22

- "Die Achse Berlin-Paris reicht immer weniger aus", Interview mit spanischen Aussenminister Josep Borrell , Welt, S. 6

- Der Waffenhersteller Heckler & Koch fordert Lohnverzicht von Belegschaft, um Kosten zu sparen, Welt, S. 9

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will in Nordrhein-Westfalen Windkraft in fünf Jahren verdoppeln, Interview, WDR

- Milliardenloch bei Finanzierung der Strassen- und U-Bahn-Infrastruktur in NRW, Rheinische Post

- Die Deutsche Bank hat dem Gründer von Wirecard, Markus Braun, ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, FT, Online

- Der Fiat Chrysler-Verwaltungsratschef John Elkann, Spross der italienischen Agnelli-Familie, die der grösste Aktionär beim Autobauer ist, signalisiert Offenheit für Fusionen, FT, S. 8

- Top-Manager der Deutschen Bank dürfen wegen einer möglichen Fusion mit der Commerzbank keine Aktien der beiden Banken verkaufen, FT, S. 1

- Deutsche Bank und Commerzbank reden in frühen, konstruktiven Fusionsgesprächen übers Investmentbanking und die Bereitschaft der Deutschen Bank, es zu restrukturieren, WSJ

- Unionspolitiker können sich Ausweitung des europäischen Emissionshandel auf weitere Sektoren wie den Verkehr vorstellen, HB, S. 1 sowie 4-5

- Klimakommission beim Bundesverkehrsministerium fordert massive Investitionen und Subventionen zum Ausbau der Elektromobilität, von Schienen- und Wasserwegen sowie des Nahverkehrs sowie höhere Spritpreise, HB, S. 1 sowie 4-5

- Noch 2019 soll bei Daimler eine Entscheidung über die Zukunft des Smart fallen, HB, S. 14

- Industrie fordert von Politik, ihren Beitrag zur Versorgung mit seltenen Rohstoffen zu leisen, HB, S. 6

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet mit einem Anstieg des deutschen Beitrags zum EU-Haushalt um rund 15 Milliarden Euro pro Jahr, Bild, S. 2

- Bundesfinanzministerium plant zwischen 2020 und 2029 rund 50 Milliarden Euro in die Modernisierung der Schienentrassen zu investieren, BamS

- Der Spitzenkandidat der christdemokratischen EVP für die Europawahl, Manfred Weber, legt britischer Regierung ein zweites Referendum über den Austritt aus der EU nahegelegt, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- DGB fordert schärfere Sanktionen bei Verstössen gegen den Mindestlohn, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- EZB-Rat-Mitglied Olli Rehn warnt vor Gefahren durch den Brexit - "Wir müssen uns Sorgen um die Konjunktur machen", Welt, S. 10

- EU-Kommission bringt wegen Verkehrssicherheit späteren Schulbeginn bei Dauer-Sommerzeit ins Gespräch, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CDU-Wirtschaftsrat drängt auf Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- EU-Kommissar Günther Oettinger hält Protest gegen das neue EU-Urheberrecht für nicht berechtigt, Bild, S. 2

- EU-Kommissar Günther Oettinger sieht den wachsenden Einfluss Chinas auf die europäische Wirtschaft mit erheblicher Sorge, Interview, Bild, S. 2

- Zoll beschlagnahmt im Versandhandel immer mehr Päckchen und Pakete mit Fälschungen, Bild, S.1

