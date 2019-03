----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax sucht weiter einen klaren Trend: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,11 Prozent tiefer auf 11 406 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax an der Marke von 11 500 Punkten versucht, die Gewinne letztlich aber abgegeben und fast unverändert geschlossen. Leicht belastend ist der schwache Handel in Japan, wo Wachstumssorgen wieder im Fokus standen. Auch an der Wall Street hatte es am Vorabend angesichts der Rezessionssignale vom Anleihemarkt Verluste gegeben, die aber bis zum Handelsende wieder deutlich eingedämmt worden waren. In Peking starten derweil neue hochrangige Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China - auf US-Seite vertreten durch den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin. In London hat sich das Brexit-Chaos derweil noch vergrössert, nachdem das Parlament am Abend alle acht vorgelegten Alternativvorschläge für den mit Brüssel ausgehandelten Deal abgelehnt hatte.

USA: - SCHWÄCHER - Am US-Aktienmarkt ist es am Mittwoch leicht abwärts gegangen. Die Anleger hielten sich angesichts von Konjunktursorgen mit Engagements zurück. Der Dow Jones Industrial verlor nach zwei Gewinntagen in Folge 0,13 Prozent auf 25 625,59 Punkte. Seinen 1,7-prozentigen Verlust vom Freitag konnte er bislang nicht wieder wettmachen.

ASIEN: - SCHWACH - Konjunkturängste haben die wichtigsten Börsen Asiens am Donnerstag einmal mehr im Griff gehabt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,6 Prozent tiefer mit 21 033,76 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen sank um zuletzt 0,23 Prozent und der Hang Seng in Hongkong fiel um 0,14 Prozent.

DAX 11 419,04 -0,00% XDAX 11 444,06 +0,05% EuroSTOXX 50 3322,04 +0,08% Stoxx50 3098,48 +0,02% DJIA 25 625,59 -0,13% S&P 500 2805,37 -0,46% NASDAQ 100 7308,193 -0,58%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 166,64 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12563 +0,11% USD/Yen 110,065 -0,40% Euro/Yen 123,897 -0,30%

ROHÖL:

Brent 67,45 -0,18 USD WTI 59,17 -0,24 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Chef der Thomas-Cook-Tochter Condor, Ralf Teckentrup, kann sich Übernahme durch Lufthansa vorstellen - Idee nachvollziehbar, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Geldwäsche-Verdacht um Swedbank wird auch Fall für US-Regulierer, FT, S. 1

- Eurowings setzt angekündigte Änderungen seines Flugplans im Kampf gegen unerwünschte Nachtlandungen in Düsseldorf nur teilweise um, Rheinische Post

- Umfrage: Mehrheit für Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Kaum Erfinderinnen: Frauen melden nur 4,4 Prozente aller Patente an, Rheinische Post

- "Die Zeiten als Sorgenkind sind lange vorbei", Gespräch mit Seat-Finanzchef Holger Kintscher, BöZ, S. 9

- V-Bank plant Kapitalerhöhung, Gespräch mit Vorstandssprecher Jens Hagemann, BöZ, S. 2

- Deutsche Bank prüft Sparpläne, HB, S. 1, 28

- Gewinn der Deutschen Bahn geht zurück, Spiegel - Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien: IG Metall fordert Lösung mit Blick auf Beschäftigte, Funke

- Vertreter von Venezuelas Übergangspräsident Juan Guaidó in Berlin: Bundesregierung muss Druck auf Machthaber Maduro ausüben, Funke

- Breites Bündnis will Start-Ups bei Anschlussfinanzierung helfen, HB, S. 1, 4-5

- Bundesgesundheitsmnister jens Spahn (CDU) Spahn schreibt wegen Versorgung mit Medizinprodukten Brexit-Warnbrief an EU-Kommission, HB, S. 9

- Studie: Deutsche Geldhäuser vernachlässigen ihr Online- und Mobilangebot, HB, S. 20

- Strukturpolitik ist Heimatpolitik, Gastbeitrag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), HB, S. 48

/mis

(AWP)