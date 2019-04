----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGT - Der Dax dürfte am Dienstag wie schon zum Wochenbeginn unter der Marke von 12 000 Punkten verharren. Vom Broker IG wurde der Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent niedriger auf 11 932 Punkte taxiert. Eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Woche zeichnete sich somit zunächst nicht ab.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Anleger an der Wall Street haben am Montag nach zwei starken Börsenwochen etwas Vorsicht walten lassen. Marktbeobachtern zufolge holen Anleger nun erst einmal Luft, nachdem es im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt keine Neuigkeiten gegeben hatte.

ASIEN: - EREIGNISLOSER HANDEL - An Asiens Aktienmärkten tut sich am Dienstag wenig. Japans Nikkei 225 notiert wenig verändert bei 21 780,67 Punkten. Chinas CSI 300 liegt 0,6 Prozent im Plus bei 4 081,57 Punkten, und Hongkongs Hang Seng ist 0,31 Prozent höher bei 30 169,32 Punkten.

DAX 11.963,40 -0,39% XDAX 11.950,18 -0,42% EuroSTOXX 50 3.438,06 -0,27% Stoxx50 3.172,22 -0,05% DJIA 26.341,02 -0,32% S&P 500 2.895,77 0,10% NASDAQ 100 7.599,74 0,28%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 165,23 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1265 0,01% USD/Yen 111,33 -0,14% Euro/Yen 125,41 -0,12%

ROHÖL:

Brent 71,18 +0,08 USD WTI 64,55 +0,15 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Blackrock will sich bei chinesischer Investmentfirma einkaufen, FT, S. 11

- Aktivistischer Aktionär Bramson drängt Barclays zur Verkleinerung seines Investmentbankings und fordert Sitz im Führungsgremium, FT, S. 11

- In Grossbritannien wächst der Protest der Wirtschaftsprüfer über die geplante Reform der Branche, FT, S. 13

- Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will Privatleute mit baureifen Grundstücken zum Bauen zwingen, FAZ, S. 15

- Union Investment trennt sich von kompletten Anteil am Minenkonzern Vale nach Dammbruch in Brasilien, FT, S. 12

- Schwierige Vorbereitungen für den EU-China-Gipfel: EU-Vertreter drohten mit Abbruch, Welt, S. 9

- ADP-Umfrage: Deutsche Arbeitnehmer leisten überdurchschnittlich viele unbezahlte Überstunden, Welt, S. 10

- "Wachsen schneller und dynamischer als je zuvor in der Unternehmensgeschichte", Interview mit dem Chef der Hotelgruppe Hilton, Christopher Nassetta, Welt, S. 12

- "Google und Facebook fordern uns heraus, aber sie rauben mir nicht den Schlaf", Interview mit John Micklethwait, Chefredakteur von Bloomberg News, Welt, S. 21

- Berufsbildungsbericht: Zahl der jungen Ungelernten erreicht Rekordhoch, HB

- Bundesregierung will steuerliche Forschungsförderung doch nicht befristen, HB

- Viele Mängel bei Smartphone-Bank: Bafin rügt N26, HB, S. 1, 4,5

bis 21.00 Uhr:

- Fresenius-Finanzchefin Rachel Empey rechnet erst ab 2020 mit grösserer Übernahme, FAZ, S. 20

- "Bei VW muss niemand um den Arbeitsplatz bangen", Gespräch mit Personalvorstand Gunnar Kilian, FAZ, S. 22

- Versicherer Talanx steigt bei Start-up Next Big Thing ein, HB, S. 28

- Luftverkehrswirtschaft warnt vor Engpässen an Flughäfen zu Ostern, Funke

- Remondis eckt mit seiner Lust auf den Grünen Punkt an, FAZ, S. 18

- Stifterin Brigitte Mohn plädiert für europäischen Weg in der Datenökonomie, HB, S. 14-15

- Kritik aus der Wirtschaft an Peter Altmaier hält an, Welt, S. 1/10

- Städtebund fordert "unverzüglich" Grundsteuerreform, Funke

- Finanzaufsicht fordert nach Sonderprüfung Veränderungen bei Smartphone-Bank N26, HB, S. 1/4-5

- Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verzichtet darauf, die steuerliche Forschungsförderung auf vier Jahre zu befristen, HB, S. 9

- Deutsche Wirtschaft mahnt dringend eine Lösung für den Wegfall bilateraler Investitionsschutzabkommen an, HB, S. 10

- Rentner klagen über mangelnden Respekt vor bisheriger Lebensleistung, Bild

- Mehrheit der Rentner befürwortet Grundrente und Bedürftigkeitsprüfung, Bild

(AWP)