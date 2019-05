Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GUT BEHAUPTET - Nach der Erholung vom Vortag zeichnet sich im Dax zur Wochenmitte ein stabiler Start ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn einige Punkte höher auf 12 156 Punkte. Dank leichter Entspannung im Handelskonflikt konnte sich der Dax tags zuvor wieder deutlich vom Montagstief bei 11 993 Punkten lösen. Die Lage bleibt jedoch angespannt. In Asien halten sich die Anleger am Morgen zurück - auch wegen einer Meldung, wonach die USA erwägen, weitere chinesische Firmen auf ihre schwarze Liste zu setzen. Steht man darauf, unterliegen Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen. "Insgesamt bleibt der Markt momentan sehr stark von einzelnen Meldungen abhängig, mit teils heftigen Reaktionen", sagte ein Börsianer.

USA: - ERHOLT - Die Lockerung der US-Sanktionen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei haben am Dienstag für etwas Erleichterung am US-Aktienmarkt gesorgt. Vor allem Aktien von Apple und von Chip-Produzenten, die tags zuvor noch unter den Massnahmen der US-Regierung gegen Huawei gelitten hatten, erholten sich. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,77 Prozent auf 25 877,33 Punkte vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch insbesondere in China zurückgehalten. Ein Medienbericht, demzufolge die USA erwägen, neben Huawei weitere chinesische Firmen auf ihre schwarze Liste zu setzen verunsicherte die Investoren. Geschäftsbeziehungen von Unternehmen auf der Liste unterliegen zumindest strengen Kontrollen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,21 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,27 Prozent zulegte. In Japan notierte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,13 Prozent im Plus.

DAX 12'143,47 +0,85% XDAX 12'170,18 +1,09% EuroSTOXX 50 3'386,51 +0,50% Stoxx50 3'117,89 +0,38% DJIA 25'877,33 +0,77% S&P 500 2'864,36 +0,85% Nasdaq 100 7'451,02 +1,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,55 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1155 -0,04% USD/Yen 110,458 -0,04% Euro/Yen 123,2145 -0,09%

ROHÖL:

Brent 71,72 -0,46 USD WTI 62,57 -0,56 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Lanxess-Chef Matthias Zachert ruft die Mitarbeiter des Chemiekonzerns auf, keine Extremisten zu wählen, Rheinische Post

- Der Online-Händler Zalando will Pakete wiederverwenden, Interview mit Uwe Streiber, Teamleiter Verpackungsmanagement, Rheinische Post

- CSU-Chef Markus Söder schlägt vor, dass die Europäische Union einen Verteidigungskommissar bekommt, Interview, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirft der Bundesregierung ein falsches Vorgehen beim geplanten Kohleausstieg und dem Milliardenpaket zur Bewältigung des Strukturwandels in den Kohleregionen vor, Interview, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht trotz des Zollstreits mit den USA fest davon aus, dass es eine Einigung von fast 130 Staaten auf weltweite Mindeststeuersätze geben wird, Gastbeitrag, Tagesspiegel

- Die Trump-Regierung erwägt, dem chinesischen Anbieter von Videoüberwachungsprodukten Hikvision ähnliche Beschränkungen wie Huawei aufzuerlegen, New York Times

- Die USA bereiten Massnahmen gegen Beteiligte des vom venezuelanischen Militär geführten Noternährungsprogramms vor, WSJ

- Private Equity-Gesellschaft Bridgepoint erwägt die Verlagerung einiger Arbeitsplätze nach Grossbritannien, falls die britische Währung erheblich schwächer wird, Interview mit William Jackson, geschäftsführender Gesellschafter, FT, S. 1, 11

- "Wir könnten am Beginn einer politischen Zeitrechnung stehen", Interview mit Nigel Farage, Vorsitzender der Brexit-Partei, Welt, S. 8

bis 23.45 Uhr:

- SAP-Vertriebschefin setzt auf Qualtrics, um gesunkene Zufriedenheit der Kunden zu verbessern - Erfolg in der Cloud muss täglich erarbeitet werden, Gespräch mit Adaire Fox-Martin, BöZ, S. 11

- Bundesregierung: Weniger als die Hälfte der Bahnstrecken ins Ausland sind elektrifiziert , Funke

- Capveriant setzt auf Exklusivität, Gespräch mit Geschäftsführer Jean Christophe, BöZ, S. 1/4

bis 21.00 Uhr:

- Uniper-Grossaktionär Fortum lehnt Zerschlagung des Stromproduzenten ab, Gespräch mit Unternehmenschef Pekka Lundmark, HB, S. 20-21

- Commerzbank hat sechs Millionen Euro für Fusionsberater rund um Gespräche mit der Deutschen Bank ausgegeben, FAZ, S. 22

- 144 000 Ermittlungsverfahren der Jobcenter wegen Hartz-IV-Missbrauchs, Focus

- Grüne Landesminister fordern Julia Klöckner (CDU) zum Kurswechsel auf - Bund soll zulässige Schadstoffmengen in der Landwirtschaft deutlich reduzieren und Massentierhaltung einschränken, Welt, S. 4

- Union zu Zwangsabgabe auf Kaffeebecher: "Nur verteuern ist kein Konzept", Interview mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion, Georg Nüsslein (CSU), FAZ, S. 17

- US-Firma Peloton will Spinning-Hype nach Deutschland bringen, Welt, S. 12

- Digitalpakt: Schulen in Hamburg und Sachsen starten zuerst, Bild

- Continental-Personalchefin und IG-Metall-Chef werfen Bundesregierung Tatenlosigkeit bei Elektromobilität vor, Gespräch mit Ariane Reinhart und Jörg Hofmann, HB, S. 1/4-5

- "Huawei notfalls ausschliessen", Gespräch mit BSI-Chef Arne Schönbohm, HB, S. 1/8

- "Azubi-Löhne müssen steigen", Gespräch mit Berufsschuldirektor Ronald Rahmig über attraktivere Bedingungen für die Lehre und mehr Geduld mit jungen Flüchtlingen, HB, S. 7

- "Wir werden entlasten", Gespräch mit Union-Investment-Fondsmanagerin Alexandra Annecke über die Hauptversammlung der Deutschen Bank, HB, S. 31

- Weltsparen wagt den

Sprung über den Atlantik, HB, S. 32

