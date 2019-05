----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - DAX ETWAS SCHWÄCHER - Kursverluste im US-Aktienhandel am Vortag dürften den Dax zur Wochenmitte mit nach unten ziehen. Einmal mehr hatte die Furcht vor Restriktionen im US-chinesischen Handel an der Wall Street Aktienverkäufe ausgelöst. Auch Asiens Börsen meldeten am Mittwoch Verluste. Den Dax taxierte der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,66 Prozent niedriger auf 11 948 Punkte. "Der Handelskonflikt bleibt eine der grössten Gefahren für die Weltwirtschaft und damit auch für die Börsen", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - ANLEGER VERLÄSST DER MUT - An der Wall Street haben sich mit etwas Verzögerung die alten Handelssorgen wieder in Erinnerung gerufen. Der Dow Jones Industrial hatte am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende zunächst noch etwas an seine moderaten Gewinne vom Freitag angeknüpft, bevor die Stimmung kippte und der US-Leitindex letztlich recht deutlich im Minus stand. Am Ende verlor der Dow 0,93 Prozent.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. Die maue Stimmung an den Börsen in den USA dämpfte auch in Asien die Kauflaune. Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das beherrschende Thema. Japans Nikkei 225 büsste zuletzt 1,26 Prozent auf 20 992 Punkte ein. Hongkongs Hang Seng gab um 0,38 Prozent nach und in China sank der Auswahlindex der Festlandbörsen CSI 300 um 0,47 Prozent.

DAX 12.027,05 -0,37% XDAX 11.969,89 -0,87% EuroSTOXX 50 3.348,86 -0,45% Stoxx50 3.096,85 -0,54% DJIA 25.347,77 -0,93% S&P 500 2.802,39 -0,84% NASDAQ 100 7.278,38 -0,31%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,00 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1165 0,04% USD/Yen 109,28 -0,09% Euro/Yen 122,01 -0,04%

ROHÖL:

Brent 69,66 -0,45 USD WTI 58,55 -0,59 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Uber-Chef Dara Khosrowshahi fordert bessere Regeln für Fahrdienste und sucht Kooperation mit deutschen Autokonzernen, HB, S. 1

- Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) droht jedem fünften Rentner in Deutschland Altersarmut, HB, S. 11

- FDP-Chef Christian Lindner: "Linker Klimaschutz ist unbezahlbar", Interview, Welt, S. 5

- Automobilclub ADAC tritt mit einer neuen Online-Reiseplattform in den Wettbewerb zu führenden Urlaubsportalen, Welt, S. 11

- Die Chefin des Automobil-Zulieferers Coroplast, Natalie Mekelburger, kritisiert die Konzentration der Bundesregierung auf die Elektromobilität, Rheinische Post

- Der US-Billigflieger Jetblue will Langstreckenverbindungen nach Grossbritannien starten, HB, S. 22

- Die China Mobile Group plant 5G-Smartphones im ersten Halbjahr 2019 auf den Markt zu bringen, Hongkong Economic Times

bis 23.45 Uhr:

- Die mässige Datenqualität bei Derivate-Transaktionen treibt den Finanzdienstleister Swift um, Gespräch mit Head of Standards Stephen Lindsay, BöZ, S. 1/4

- Mit dem britischen EU-Austritt steigt nach Einschätzung von CDS Clear die Bedeutung Frankfurts im Geschäft mit Kreditausfallabsicherungen, Gespräch mit Dorothée Fresneau, Leiterin des Bereichs Business Development, BöZ, S. 4

- Rücklage der Arbeitsagentur wird auf mehr als 30 Milliarden Euro wachsen, Bild, S. 2

bis 21.00 Uhr:

- Deutsche Bank denkt über einen niedrigeren Kapitalpuffer nach, um ihren

Umbau zu finanzieren, HB, S. 31

- "Die Chinesen sind eher schnell", Gespräch mit Kuka-Chef Peter Mohnen über den Druck vom Eigentümer Midea, sein Sparprogramm und seine Zukunftspläne für den Roboterbauer, HB, S. 14-15

- Bremen soll Amazon-Verteilzentrum bekommen, Weser-Kurier

- Mode-Portale Outfittery und Modomoto fusionieren, HB, S. 45

- "Vestager kommt nicht infrage", Gespräch mit EU-Kommissar Günther Oettinger, HB, S. 10

- Altmaier-Plan für Bürokratieabbau ärgert Baugewerbe, FAZ, S. 16

/jha/

(AWP)