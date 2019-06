----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte seine Erholungsrally am Mittwoch zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,28 Prozent höher auf 12 005 Punkte. Damit dürfte er es nach der exponentiellen 200-Tage-Linie am Vortag nun auch knapp über die mittelfristige 50-Tage-Linie schaffen. Weiterer Schub kommt von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 seine jüngste Korrektur mit einer klaren Reaktion nach oben beendete - in Erwartung, dass die US-Notenbank Fed angesichts der weltweiten Handelsspannungen und der damit verbundenen konjunkturellen Risiken die Leitzinsen bald senken könnte.

USA: - KURSRALLY - Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat am Dienstag an den New Yorker Börsen eine Kursrally ausgelöst und die jüngst hohen Verluste vergessen gemacht. Vor allem für den tags zuvor nach Berichten über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook sehr schwachen Nasdaq 100 ging es nun wieder deutlich bergauf. Zum Handelsende belief sich das Plus auf 2,70 Prozent auf 7166,75 Punkte, womit die Montagsverluste wieder wettgemacht sind.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA hat am Mittwoch auch die Aktienmärkte in Asien angetrieben. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,90 Prozent zu. In Hongkong kletterte der Hang Seng um 0,72 Prozent und der Auswahlindex der chinesischen Festlandbörsen CSI 300 gewann 0,79 Prozent. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen hatte bereits an den US-Börsen eine Kursrally ausgelöst.

DAX 11.971,17 1,51% XDAX 11.998,43 2,12% EuroSTOXX 50 3.333,49 1,01% Stoxx50 3.078,84 0,51% DJIA 25.332,18 2,06% S&P 500 2.803,27 2,14% NASDAQ 100 7.166,75 2,70%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,55 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1261 0,08% USD/Yen 108,07 -0,07% Euro/Yen 121,70 0,01%

ROHÖL:

Brent 61,67 -0,30 USD WTI 53,08 -0,40 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Innenminister wollen an Daten von 'smart home'-Geräten, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, kontert Regierungsschelte der Industrie, Interview, Augsburger Allgemeine

- Erstmals muss die FIFA einräumen, dass es auf einer WM-Baustelle in Katar Verstösse gegen das Arbeitsrecht gab, WDR

- Die neue Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, ist gegen Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung - "Keine übereilten Aktionen beim Klimaschutz", Interview, NOZ

- DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell mahnt Grosse Koalition, die Reform der Grundsteuer endlich umzusetzen, Interview, NOZ

- Die Landesjustizminister wollen Kfz-Halter für Unfälle autonomer Fahrzeuge haften lassen, Rheinische Post

- Die Kontrolleure des Bundesrechnungshofs fordern von der Bundesregierung den Solidaritätszuschlag vom kommenden Jahr an sukzessive abzuschmelzen, Welt, S. 1, 10

- Samsung baut wegen abschwächender Umsätze und wachsenden Konkurrenzdruck Arbeitsplätze in seiner Smartphone-Fabrik in China ab, Caixin

- China hat Apple nicht unbedingt ins Visier genommen, Interview mit Unternehmenschef Tim Cook, CBS

bis 23.45 Uhr:

- Deutsche Glasfaser will frisches Geld einsammeln, Gespräch mit Unternehmenschef Uwe Nickl, BöZ, S. 11

- "Vier Übertragungsnetzbetreiber sind zu viel", Gespräch mit Elia-Chef Chris Peeters, BöZ, S. 13

- Identifikationscode LEI wird immer breiter eingesetzt, Gespräch mit Gleif-Chef Stephan Wolf, BöZ, S. 5

bis 21.00 Uhr:

- Facebook: Whitepaper für den Facebook Coin kommt am 18. Juni, Wiwo

- Der Grossen Koalition gelingt es nicht, die Zahl der neuen Sozialwohnungen deutlich zu erhöhen - obwohl sie den Ländern dafür immer mehr Geld gibt, Bild, S. 2

- Verkehrsminister Andreas Scheuer befürchtet weitere Verzögerungen beim Bau des Berliner Grossflughafens, Funke

- Handelskonflikte plagen auch Duisport, FAZ, S. 18

- SPD will Zukunfts-Fonds, HB, S. 8

- "Wir sollten vormachen, wie es geht", Gespräch mit Energie- und Klimaforscher Manfred Fischedick über die richtige Balance beim Klimaschutz und die Rolle von Industrie und Politik, HB, S. 17

- BDA kritisiert SPD-Respektrente als verantwortungslos, FAZ, S. 18

- Umfrage: Flugreisende wollen für kürzere Verspätungen Geld, FAZ, S. 21

/jha/

(AWP)