AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FESTER - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Nach dem handelsfreien Pfingstmontag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,67 Prozent höher auf 12 126 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit knapp drei Wochen. Zuletzt hatte die Erwartung sinkender Zinsen in den USA in Folge schwacher Zahlen vom Arbeitsmarkt die Erholung an den Börsen befeuert. Am Montag war in Deutschland, der Schweiz und Österreich nicht gehandelt worden. An den übrigen europäischen Aktienmärkten und auch in den USA hatten die Kurse überwiegend leicht zugelegt. "Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Denn einerseits sei man unsicher, wie lange der Deal zwischen den USA und Mexiko in Sachen Migration hält, andererseits drohten noch immer höhere US-Zölle auf Importe aus China./

USA: - FESTER - Nach der Einigung zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten im Zollstreit haben die wichtigsten US-Aktienindizes den Handel am Montag höher beendet. Der Dow Jones Industrial legte um 0,30 Prozent auf 26 062,68 Punkte zu, notierte damit aber deutlich unter seinem Tageshoch bei knapp 26 211 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Ende noch um 0,47 Prozent auf 2886,73 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,14 Prozent auf 7501,93 Zähler.

ASIEN: - FESTER - Die Börsen Asiens haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Nikkei 225 legte zuletzt um 0,29 Prozent zu. In China setzte sich die Erholung mit deutlicheren Gewinnen fort. Der CSI 300 stieg um zuletzt 2,34 Prozent und in Hongkong stieg der Hang Seng um 0,79 Prozent. Insgesamt blickten die Investoren zuletzt zwar wieder ein wenig zuversichtlicher auf den Handelsstreit, allerdings bleibt die Stimmung verwundbar.

DAX 12 045,38 +0,77% XDAX 12 057,44 +0,54% EuroSTOXX 50 3386,45 +0,24% Stoxx50 3126,56 +0,23% DJIA 26 062,68 +0,30% S&P 500 2886,73 +0,47% NASDAQ 100 7501,92 +1,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,98 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1317 +0,05% USD/Yen 108,609 +0,15% Euro/Yen 122,921 +0,20%

ROHÖL:

Brent 62,47 +0,18 USD WTI 53,60 +0,34 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Nach der Deutschen Bank verliert auch die niederländische ING das Interesse an der Commerzbank, HB, S. 1, 4-5

- Bund und Länder sehen im Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Europäischen Haftbefehl keinen Anlass, das politische Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten anzutasten, Interview mit Rheinland-pfälzischem Justizminister Herbert Mertin (FDP), HB, S. 10

- Die Netzbetreiber in Deutschland kritisieren die Bundesnetzagentur, HB, S. 1, 14-15

- Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Hans-Walter Peters, wünscht sich grenzüberschreitende Bankenfusionen, Interview, HB, S. 30-31

- PCs und Notebooks werden noch lange nicht verschwinden, Interview mit Steve Long, Vertriebs- und Marketingchef der sogenannten Client Computing Group von Intel, HB, S. 20

- "Wir sehen bei den Frauen gewaltige Möglichkeiten", Interview mit Nike-Managerin Amy Montagne, HB, S. 21

- Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird Strom immer grüner und durch den CO2-Preis würden fossile Energieträger unattraktiver, Gastbeitrag von Andreas Kuhlmann, Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena)

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will gezielt ländliche Regionen stärken, um den angespannten Wohnungsmarkt in den Ballungszentren zu entlasten, FAZ, S. 1, 17

- Von der Gehaltserhöhung bleibt den meisten nur noch die Hälfte, Welt, S. 1, 9

- "Die EU wird Jahrzehnte unter Druck bleiben", Interview mit Frontex-Direktor Fabrice Leggeri, Welt, S. 5

- Rentenplan von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht 400 Millionen Euro mehr für Witwen vor, Bild, S. 1,2

- Bundesagentur für Arbeit (BA) bereitet sich auf Anstieg der Kurzarbeit vor, Interview mit BA-Vorstandschef Detlef Scheele, Augsburger Allgemeine

- Der US-Hersteller von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten Western Digital setzt seine Zusammenarbeit mit Huawei aus, Nikkei

- Nissan-Chef Hiroto Saikawa will Allianz mit Renault nach geplatzter Fusion wieder stabilisieren und stärken, Interview, FT, S. 1, 11

- Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die über einen Ein-Euro-Job eine Beschäftigung aufnehmen, ist seit Jahren rückläufig, Rheinische Post

bis 22.30 Uhr:

- Readerlink arbeitet an höherem Gebot für Barnes & Noble, WSJ

- Apollo vor Übernahme von Shutterfly und Snapfish, WSJ

- Maas droht Iran mit internationaler Isolierung, Spiegel

- Werte-Union will Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten, Welt

