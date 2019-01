Morning Briefing - International Teil 1

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax sucht in der laufenden Woche weiter nach einem klaren Trend: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher auf 11 202 Punkte. Seit dem Sprung vom Freitag auf einen weiteren Höchststand seit Dezember hat sich im Dax wenig getan. Leichten Auftrieb erhält der Index von der starken Wall Street und freundlichen Börsen am Morgen in Asien. Die vorsichtige US-Notenbank trieb den Dow Jones Industrial an. Die Fed hatte bei künftigen Zinsanpassungen eine "geduldige" Vorgehensweise signalisiert. "Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - DOW ÜBER 25 000 PUNKTE - Die vorsichtige Fed und gut aufgenommene Quartalsberichte haben am Mittwoch bei den Anlegern an der Wall Street für gute Laune gesorgt. Erst sorgten Apple und Boeing mit kräftigen Kursgewinnen für Rückenwind, dann trieb die Notenbank den Dow Jones Industrial mit ihren Aussagen erstmals seit Anfang Dezember wieder über die Marke von 25 000 Punkten. Der Leitindex schloss 1,77 Prozent höher bei 25 014,86 Zählern.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine vorsichtigere Haltung der US-Notenbank Fed hat auch die asiatischen Börsen angetrieben. Die Fed signalisierte am Mittwoch weder weitere Zinsanhebungen, noch sprach die Fed von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA. Bei künftigen "Anpassungen" der Leitzinsen signalisierte sie nun eine "geduldige" Vorgehensweise. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte um knapp ein Prozent zu. In Hongkong kletterte der Hang Seng etwas stärker. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,1 Prozent auf 20 773,49 Punkte.

DAX 11.181,66 -0,33% XDAX 11.206,12 0,01% EuroSTOXX 50 3.161,74 0,26% Stoxx50 2.885,73 0,54% DJIA 25.014,86 1,77% S&P 500 2.681,05 1,55% NASDAQ 100 6.807,91 2,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Euro/USD 1,1504 0,20% USD/Yen 108,72 -0,20% Euro/Yen 125,08 -0,01%

Brent 62,23 +0,58 USD WTI 54,61 +0,38 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 6,40 (7,40) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 30 (47) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC SENKT 1&1 DRILLISCH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (56) EUR

- HSBC SENKT UNITED INTERNET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 39 (48) EUR

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 440 (434) USD - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 230 (220) USD - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT)

- BARCLAYS SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-KURSZIEL AUF 140 (200) EUR

- GOLDMAN SENKT ARCELORMITTAL AUF 'NEUTRAL' (CONV. BUY) - ZIEL 22,50 (35,50) EUR

- HSBC HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 59 (58) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 20 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5000 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT'

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will trotz Zugeständnissen Veto gegen Bahnallianz von Siemens-Alstom einlegen, FT, S. 1

- Tino Krause wird neuer Deutschland-Chef von Facebook, HB, S. 46

- Ex-Bahnchefs Dürr, Ludewig und Mehdorn lehnen zweite Bahnreform ab und kritisieren die Bundesregierung, HB, S. 8

- Snack- und Süsswarenhersteller Mondelez will in Europa zum Marktführer werden, Welt, S. 12

- Firmen vergraulen Nachwuchs durch unpassende Praktikabedingungen, Studie der Personalberatung Clevis, Welt, S. 10

- Gesetzentwurf für mehr Patienten-Sicherheit bei Implantaten, Interview mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Rheinische Post

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) droht Lebensmittelindustrie mit gesetzlichen Massnahmen im Kampf gegen Übergewicht, Interview mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Rheinische Post

- Länder verlangen vom Bund mehr Geld für Unterhaltsvorschuss, Rheinische Post

- Zahl der Kontoabfragen durch deutsche Behörden auf Rekordwert gestiegen, Bild, S. 1

- Industriekonzern Thyssenkrupp muss Profitabilität steigern, Interview mit Vorstandschef Guido Kerkhoff, HB, S. 20

bis 23.45 Uhr:

- TLG will in den Bestand investieren, Gespräch mit Vorständen Jürgen Overath und Gerald Klinck, BöZ, S. 10

- "Eine grosse Chance für Seydler", Gespräch mit Investor Rolf Elgeti und Oddo-Manager Rene Parmantier, BöZ, S. 5

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes scharf zurückgewiesen, Bild, S. 1

- EVP-Antrag: Europa soll Guaido als Präsidenten Venezuelas anerkennen, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dringt bei EU-Kommissarin auf Überprüfung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte, Bild, S. 2

- Wettbewerbsökonom Justus Haucap spricht sich gegen Bahnfusion von Siemens und Alstom aus, Welt, S. 11

- Blackrock hat noch grosse Pläne, Gespräch mit ETF-Europa-Chef Steven Cohen, FAZ, S. 27

- BA-Zahlen: Arbeitslosigkeit Älterer 2018 gesunken - doch die meisten Abgänger finden keinen Job, Frankfurter Rundschau

- Neue Welle von Handy-Abzocke mit Abofallen, FAZ, S. 21

- FDP-Chef Christian Lindner: "Die deutsche Autoindustrie soll enthauptet werden!", Bild, S. 2

- Baden-Württembergischer Energieminister fordert Preise für Emissionen, Gastbeitrag von Franz Untersteller (Grüne), HB, S. 48

tav/he

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CH: Bucher Umsatz 2018 07:00 CH: Roche Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 A: AT&S Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia Jahreszahlen 07:00 D: Software AG Jahreszahlen (9.30 h Call) 08:00 J: Nintendo Q3-Zahlen 08:00 KR: LG Electronics Jahreszahlen 08:00 GB: Shell Jahreszahlen 08:00 GB: Diageo Halbjahreszahlen 08:00 GB: BT Group Q3-Zahlen 08:00 NL: Unilever Jahreszahlen 08:00 S: Hennes & Mauritz Jahreszahlen 08:30 FIN: UPM-Kymmene Jahreszahlen 11:00 D: Sparda-Bank West Bilanz-Pk, Düsseldorf 12:00 USA: DowDuPont Q4-Zahlen 12:30 USA: General Electric Q4-Zahlen 13:00 USA: Hershey Q4-Zahlen 13:00 USA: UPS Q4-Zahlen 13:30 USA: Sprint Q3-Zahlen 22:01 USA: Amazon.com Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Siltronic vorläufige Jahreszahlen D: Isra Vision Jahreszahlen (endgültig) I: Ferrari Q4-Zahlen KR: Samsung Electronics Q4-Zahlen (endgültig) USA: ConocoPhilips Q4-Zahlen USA: Eaton Q4-Zahlen USA: International Paper Q4-Zahlen USA: Mastercard Q4-Zahlen USA: Northrop Grumman Q4-Zahlen USA: Raytheon Q4-Zahlen USA: Symantec Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/19 00:50 J: Industrieproduktion 12/18 (vorläufig) 00:50 J: BoJ Sitzungsprotokoll 22./23.1.19 01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 01/19 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/19 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 12/18 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 12/18 08:45 F: Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig) 09:00 E: BIP Q4/18 (vorläufig) 09:00 E: Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig) 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/19 10:00 I: Arbeitslosenquote 12/18 (vorläufig) 11:00 I: BIP Q4/18 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenzahlen 12/18 11:00 EU: BIP Q4/18 (vorläufig) 12:00 P: Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: PMI Chicago 01/19 16:00 USA: Neubauverkäufe 11/18 SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Jahres-Pk Handelsverband Deutschland, Berlin 18:30 D: Neujahrsempfang des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) mit Bahnchef Richard Lutz, Berlin

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsatz, Dez Monatsvergleich -0,6 +1,6 Jahresvergleich +1,5 +1,1 08.45 Uhr Frankreich Verbraucherpreise HVPI Januar Monatsvergleich -0,6 +0,1 Jahresvergleich +1,4 +1,9 09.00 Uhr Spanien Bruttoinlandsprodukt Q4 Quartalsvergleich +0,6 +0,6 Jahresvergleich +2,3 +2,4 Spanien Verbraucherpreise HVPI, Jan Monatsvergleich -1,6 -0,5 Jahresvergleich +1,1 +1,2 09.55 Uhr Deutschland Arbeitslosenzahl Januar (in Tsd) -10 -14 11.00 Uhr Eurozone Arbeitslosenquote Dezember 7,9 7,9 Eurozone Bruttoinlandsprodukt Q4 Quartalsvergleich +0,2 +0,2 Jahresvergleich +1,2 +1,6 Italien BIP Q4 Quartalsvergleich -0,1 -0,1 Jahresvergleich +0,3 +0,7 VEREINIGTES KÖNIGREICH (Keine marktbewegende Daten erwartet) USA 14.30 Uhr Erstanträge Arbeitslosenhilfe 215 199 (in Tsd, Vorwoche) Arbeitskostenindex, Q4 Quartalsvergleich. +0,8 +0,8 15.45 Uhr Chicago-Einkaufsmanagerindex, Jan 62,0 65,4 (in Pkt) 16.00 Uhr Verkäufe neuer Häuser November Monatsvergleich +4,2 -8,9

(AWP)