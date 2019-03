Morning Briefing - International Teil

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FEST - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Rosenmontag weiter nach oben gehen. China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Das trieb bereits die Kurse in Asien nach oben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax nun knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent höher auf 11 662 Punkte. Nachdem sich zunächst die USA positiv über den Verlauf der Verhandlungen geäussert hatte, war nun auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede.

USA: - FESTER - Die Wall Street hat am Freitag von guten Konjunkturnachrichten aus China profitiert. In dem Land hatte sich die Stimmung in kleinen und mittelgrossen, meist privaten Industriebetrieben im Februar stärker als gedacht aufgehellt. Grössere Gewinne verhinderten aber enttäuschende Nachrichten aus den USA: Die Stimmung der Verbraucher hatte sich in dem gerade abgelaufenen Monat schwächer als erwartet verbessert. So legte der Dow Jones Industrial am Ende nur noch um 0,43 Prozent auf 26 026,32 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aussicht auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens zum Wochenstart angetrieben. Der CSI-300-Index legte zuletzt um 1,5 Prozent auf 3806,14 Punkte zu. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der japanische Nikkei 225 gewann 1 Prozent auf 21 822,04 Zähler.

DAX 11 601,68 +0,75% XDAX 11 631,96 +0,86% EuroSTOXX 50 3312,10 +0,42% Stoxx50 3036,56 +0,23% DJIA 26 026,32 +0,43% S&P 500 2803,69 +0,69% NASDAQ 100 7151,572 +0,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,08 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1360 -0,03% USD/Yen 111,973 -0,00%

ROHÖL:

Brent 65,25 +0,18 USD WTI 55,96 +0,15 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Wirtschaft fordert einheitliche EU-Regeln für 5G-Netz, HB Online - VW-Chef Herbert Diess: US-Autozölle könnten VW bis zu drei Milliarden Euro kosten, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Kieler Sozialminister Heiner Garg (FDP) fordert Kostenbremse für Pflegebedürftige, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) will Tarifabschluss auf Beamte übertragen, Interview, Thüringer Allgemeine - Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warnen vor Erstarken der AfD im Osten, HB Online - Teilzeitbeschäftigung seit 1991 um 170 Prozent gestiegen, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - Tui verbündet sich in China mit Expedia-Rivalen Ctrip, HB, S. 19 - Französischer Minister Finanzminister Bruno Le Maire: Digitalsteuer in Frankreich wird rund 30 Konzerne treffen, Le Parisien - "Wir sind mittlerweile auf einem guten Weg", Gespräch mit T-Systems-Chef Adel al-Saleh über digitalen Wandel im deutschen Gesundheitssystem, HB, S. 9 - Smartphone-Hersteller OnePlus stösst in neue Geschäftsfelder vor, Welt, S.11 - Wirtschaft fordert EU-Regeln für 5G-Sicherheit, HB, S.10 - "Das Analoge stirbt nicht aus", Gespräch mit Chefs der Messen Hannover, Düsseldorf und Frankfurt, HB, S. 20-21 - A380-Staatskredit: Rund 600 Millionen Euro der Steuerzahler in Gefahr, Funke - FDP verteidigt Ribéry und Co. gegen Schäuble, Funke - "Zehn bis 20 Prozent Nachlass sind üblich", Gespräch mit Union-Investment-Portfoliomanager Michael Muders über möglichen Traton-Börsengang, HB, S. 29 - Die fetten Jahre sind vorbei, Gastbeitrag von IW-Chef Michael Hüther, HB, S. 48

