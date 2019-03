Morning Briefing - International Teil

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Nach dem Rückschlag in der Vorwoche zeichnen sich am Montag im Dax wieder Gewinne ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher und damit wieder knapp über die runde Marke von 11 500 Punkten. In der Vorwoche war der Dax an der 200-Tage-Linie nicht weitergekommen. Sie findet als Indikator für den längerfristigen Trend viel Beachtung. Bereits an der Wall Street hatten sich die Kurse am Freitag nach dem europäischen Handelsende deutlich erholt. Nun folgte am Morgen auch in Asien eine Reaktion auf die jüngste Kursschwäche. In der neuen Woche dürften neben Abstimmungen über den Brexit in London wohl vor allem Konjunkturdaten aus China, den USA und Europa die Märkte bewegen. Zuletzt hatten weitere Anzeichen für eine Schwäche der Konjunktur die Kauflust der Anleger gedämpft.

USA: - GUT BEHAUPTET - Am New Yorker Aktienmarkt hat der Pessimismus am Freitag kurz vor Handelsende spürbar nachgelassen. Der Dow Jones Industrial reduzierte seine Verluste merklich und ging mit einem Abschlag von nur noch 0,09 Prozent auf 25 450,24 Punkten über die Ziellinie. Zunehmende Konjunktursorgen hatten ihn im gesamten Verlauf meist recht deutlich im Minus gehalten. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, schwache Wirtschaftsdaten aus China und der weiter fehlende Durchbruch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit drückten auf die Stimmung. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex ein Minus von 2,2 Prozent. Noch bis Ende Februar hatte der Leitindex ausgehend von seinem Dezember-Tief um mehr als 20 Prozent zugelegt, ehe der Rally die Puste ausging.

ASIEN: - ERHOLUNG - In Asien haben sich die Aktienmärkte zum Teil von ihren heftigen Verlusten am Freitag erholt. In Japan zog der 0,47 Prozent auf 21125,09 Punkte an, nachdem er am Freitag zwei Prozent verloren hatte. In China gewann der CSI 300 zuletzt rund 1,5 Prozent. Hier hatten die Verluste am Freitag wegen der Sorgen über die Konjunkturentwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt knapp vier Prozent betragen.

DAX 11.457,84 -0,52% XDAX 11.491,13 -0,05% EuroSTOXX 50 3.283,60 -0,76% Stoxx50 3.028,30 -0,79% DJIA 25.450,24 -0,09% S&P 500 2.743,07 -0,21% NASDAQ 100 7.015,69 -0,16%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 164,48 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1237 0,04% USD/Yen 111,13 0,00% Euro/Yen 124,87 0,04%

ROHÖL:

Brent 66,04 +0,30 USD WTI 56,40 +0,33 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA oder TOP-THEMEN - Bundeskabinett will am Mittwoch den Weg für die geplante drastische Erhöhung des Briefportos frei machen, FAZ, S. 15 - Die Bundesregierung hält ihre gerade erst gesenkte Konjunkturprognose für zu optimistisch, HB, S. 1

bis 7.00 Uhr - Bundesregierung kritisiert neuen Vorschlag der EU-Kommission für ein Investitions-Budget, HB Online - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisieren Debatte über möglichen Koalitionsbruch, Interviews, Bild und Münchener Merkur - Jürgen Martlmüller, Gesellschafter der Weiss Holzwerk GmbH: "Die Palette ist ein Konjunkturindikator", Interview, FAZ, S. 21

bis 5.00 Uhr - Krankenkassen verlangen Machtwort von Merkel und Nahles gegen Spahn wegen Einmischungsversuchen, FAZ, S. 15 - Paris reagiert kühl auf Kramp-Karrenbauers Europa-Vision, Welt - Parteiübergreifende Kritik an Flugverbots-Vorstoss des Grünen-Luftfahrtexperten Dieter Janecek, Bild

bis 20.30 Uhr - Pünktlichkeit der Züge im Fernverkehr auf 80 Prozent gestiegen, Interview mit Bahn-Chef Richard Lutz, FAZ, S. 1, 22 - Freenet lehnt Sunrise-UPC-Deal in der Schweiz weiterhin ab, Interview mit Freenet-Finanzvorstand Ingo Arnold, Börse-Online - Aussenminister Heiko Maas (SPD) warnt CDU vor "Zaghaftigkeit" bei EU-Reform, Interview, Funke Mediengruppe - Die deutschen Banken warnen vor zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung des Aussenhandels, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes Christian Ossig, HB, S. 11 - Lufthansa-Billigtochter Eurowings setzt immer stärker auf Touristen, Interview mit Lufthansa-Vorstandsmitglied Thorsten Dirks, HB, S. 20 - Chinesischer Grossaktionär Fosun steht beim geplanten Condor-Verkauf hinter Thomas Cook, Interview mit dem Vorstandschef von Fosun Tourism, Jim Qian, HB, S. 21 - Rund 270 Finanzfirmen haben Teile ihres Geschäfts wegen des Brexit aus London in die EU verlagert oder planen einen Umzug, HB, S. 33

(AWP)