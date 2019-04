Richemont legt neu Angaben zur Umsatzentwicklung im ersten Quartal vor

Richemont werde künftig quartalsweise berichten, teilte der Konzern am Mittwoch in einem kurz gefassten Communiqué mit. Für das kürzlich angelaufene Geschäftsjahr 2019/20 legt Richemont somit bereits am 18. Juli Angaben zur Umsatzentwicklung vor: das sogenannte Trading Update zum ersten Quartal (April-Juni).

Dagegen verzichtet die Gruppe in Zukunft darauf, im September im Vorfeld der Generalversammlung Angaben zum Umsatz der ersten fünf Monaten zu veröffentlichen. Die Generalversammlung geht in diesem Jahr am 11. September in Genf über die Bühne.

Später folgt - wie bis anhin Anfang November (8.11.) der Halbjahresbericht mit Kennzahlen zu Umsatz und Ergebnis. Und im Januar wird das Unternehmen dann über die Umsatzentwicklung der ersten neun Monate berichten.

Bereits am 17. Mai, also in gut anderthalb Monaten, präsentiert Richemont die Resultate des Geschäftsjahres 2018/19.

mk/uh

(AWP)