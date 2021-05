Tagesvorschau 27.05.2021

SCHWEIZ: 07:00 Swiss Life: BVG-Betriebsrechnung 2020 (Conf.Call 10.00) 08:00 EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2021 08:30 BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 08:30 BFS: Quartalsschätzung Nominallohnentwicklung 2021 09:00 MK Interpharma/Santésuisse: Medikamentenpreis-Vergleich mit dem Ausland, Bern 10:00 MK Swico: Die Schweiz muss handeln - 10 Punkte zur Digitalisierung 15:00 Spice Private: GV Sonstige Termine: EEII: GV Peach Property: GV SGS: Investor Days (bis 28.5., virtuell) INTERNATIONAL: Termine Unternehmen 07:00 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Windeln.de, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Tele Columbus, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: VTG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Hornbach, Bilanz-Pk 14:00 DEU: Procredit Holding, Hauptversammlung (online) 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen 22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen 22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen FRA: Korian, Hauptversammlung (online) ITA: Autogrill, Q1-Umsatz USA: Medtronic, Q4-Zahlen USA: Moderna, Science Day USA: Best Buy, Q1-Zahlen Termine Konjunktur DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 06/21 08:00 DEU: Destatis: Überschuldung von Privatpersonen Jahr 2020 08:00 DEU: Destatis: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft 04/21 (experimenteller Frühindikator) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/21 (vorab) 14:30 USA: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/21 - Sonstige Termine DEU: BUSINESS DAY des Handelsblatt Wasserstoff-Gipfels (letzter Tag) 09:00 DEU: Online-Präsentation des MINT-Frühjahresreports 2021 im Rahmen einer Diskussionsrunde 10:00 DEU: Online-Pk zur Umschlagentwicklung des Hamburger Hafens im ersten Quartal 2021 EUR/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz Themen u.a.: Covid-19, Klimawandel, digitale Transformation, Partnerschaftsabkommen, Zusammenarbeit in indo-pazifischer Region. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt. (11.00 Pk) 11:00 DEU: BGH klärt: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt? 11:45 DEU: Offizielle Einweihung der Stromleitung Nordlink von Schleswig-Holstein nach Norwegen (online) + Unter anderem mit - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), - der norwegischen Premierministerin Erna Solberg, - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), - Daniel Günther (CDU), Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein - Jan Philipp Albrecht (Grüne), Energiewendeminister in Schleswig-Holsteins + 13.00 Pk Altmaier + 13.25 Pk Günther/Albrecht 11:45 DEU/FRA: Virtuelles Pressestatement mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Frankreichs Minister für Wirtschaft und Finanzen, Bruno Le Maire im Anschluss an den deutsch-französischen Wirtschafts- und Finanzrat 12:00 DEU: Konferenz des Netzwerks "Global Solutions Initiative" zur Neuausrichtung der internationalen Politik in der Post-Covid-Welt Die "Global Solutions Initiative" berät internationale Organisationen wie die G20 oder die OECD zu Fragen globaler Probleme wie Klimawandel, sozialer Ungerechtigkeit oder Migration. + 11.00 Pk + 14.00 Beitrag Gesundheitsminister Jens Spahn + 15.00 Beitrag Finanzminister Olaf Scholz + 16.00 Beitrag EU-Kommissionsvizechef Valdis Dombrovskis + 17.15 Beitrag Umweltministerin Svenja Schulze 14:00 DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Impfgipfel der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs + 12.30 Statement FDP-Generalsekretär Volker Wissing + Pk im Anschluss an die Beratungen + 18.00 Statement der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer(SPD) DEU/JPN: EU-Japan-Gipfel per Videokonferenz. Für die EU werden die Gespräche von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel geführt. 18.00 EUR: Pk EU-Ratstreffen Wettbewerb

