07:00 B: UCB Jahreszahlen 07:00 D: DIC Asset Jahreszahlen 07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: ADVA Optical Jahreszahlen 07:00 D: TAG Immobilien Jahreszahlen 07:00 F: AXA Jahreszahlen 07:30 D: Aixtron Jahreszahlen 07:30 D: Henkel Jahreszahlen (10.45 h Pk) 07:30 D: Xing vorläufige Jahreszahlen 07:30 D: Dürr AG Jahreszahlen (14.30 h Call) 07:30 E: Telefonica Jahreszahlen 07:30 F: Orange Jahreszahlen 07:30 F: Veolia Jahreszahlen 07:45 F: PSA Group Jahreszahlen 08:00 D: ProSiebenSat.1 Jahreszahlen (11.30 h Pk) 08:00 D: MTU Jahreszahlen (9.30 h Pk) 08:00 D: BIP Q4/16 (endgültig) 08:00 D: Maastricht-Defizitquote Jahr 2016 08:00 D: GfK-Konsumklima 03/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 03/17 08:00 E: Repsol Jahreszahlen 08:00 GB: Barclays Jahreszahlen 08:00 GB: RSA Insurance Group Jahreszahlen 08:00 GB: Centrica Jahreszahlen 08:00 GB: Rentokil Initial Jahreszahlen 08:00 GB: BAE Systems Jahreszahlen 08:00 GB: British American Tobacco Jahreszahlen 08:00 GB: Dialog Semiconductor Jahreszahlen (10.30 h Call) 08:45 F: Geschäftsklima 02/17 10:00 D: MLP Bilanz-Pk, Frankfurt 10:30 D: Bertrandt Hauptversammlung 11:00 D: Gerry Weber Bilanz-Pk, Düsseldorf 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: CFNA-Index 01/17 14:35 USA: Rede von Fed's Lockhart in Atlanta 15:00 USA: FHFA-Index 12/16 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:50 F: Saint-Gobain Jahreszahlen 17:50 F: Vivendi Jahreszahlen 22:15 USA: Gap Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/17 D: Rhön-Klinikum AR-Sitzung D: Sartorius Jahreszahlen (endgültig) E: Gamesa Jahreszahlen F: Thales Jahreszahlen I: Saipem Jahreszahlen USA: Hewlett Packard Enterprise Q1-Zahlen - Sonstige Termine D/F: Weitere Entwicklung geplante Opel-Übernahme 08:00 h Pk PSA-Group mit Konzernchef Carlos Tavares und Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur Financier, zu Jahreszahlen 2016 13:15 h Besuch von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries bei ihrem französischen Amtskollegen Michel Sapin (anschliessend Presse- Statements gegen 14:15 Uhr) 10:00 D: Jahres-Pk Hamburger Sparkasse 10:30 D: Jahres-Pk Union Investment 11:00 D: Pk Bundesbank zu Geschäftsbericht 2016 mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele 16:30 D: Kapitalmarktkonferenz des "Institute for Law and Finance" u.a. zum neuen Marktmissbrauchsrecht - Hinweis RU: Feiertag, Börse geschlossen

