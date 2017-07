06:30 NL: Verbrauchervertrauen 06/17 07:30 F: Carrefour Q2-Umsatz 08:00 D: Auftragseingang Industrie 05/17 08:00 GB: Easyjet Verkehrszahlen 06/17 09:45 USA: Fed-Chef von San Francisco, William, hält Rede in Hobart/Australien 11:00 D: Flughafen München Halbjahres-Pk 13:30 EU: EZB Sitzungsprotokoll 8.6. 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 06/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 05/17 15:45 USA: Markit PMI Dienste 06/17 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/17 16:00 USA: Fed-Präsident Powell hält Rede in Washington 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 EU: Bundesbank-Präsident, Weidmann, hält Rede in Wien - Ohne genaue Zeitangabe F: Sodexo 9Monats-Umsatz - Sonstige Termine B: EU-Japan-Gipfel zur Bekanntgabe einer Grundsatzvereinbarung zum Freihandel - Pk ist für 12.10 Uhr angesetzt 09:15 D: Fortsetzung des Untreueprozesses gegen Thomas Middelhoff und sechs ehemalige Arcandor-Aufsichtsratsmitglieder 10:30 D: Pk Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zu den Herausforderungen des demografischen Wandels für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 14:15 D: Pk zu Investitionen in die Zukunft des Frankfurter Flughafens. Fraport-Chef Stefan Schulte will anlässlich der Eröffnung der neuen Station des Passagier-Transportsystems (PTS) über die bis 2020 geplanten Investitionen in den Bestand und darüber hinaus berichten. 15:00 D: Das Landgericht Frankfurt verkündet im Rechtsstreit zwischen Sachsen-Anhalt und der Deutschen Bahn um Trassenpreise eine Entscheidung. Das Land fordert 240 Millionen Euro (inkl. Zinsen), weil die DB Netz über Jahre hinweg zu hohe Trassenpreise gefordert haben soll. LU: EuGH urteilt zu Rechtsstreit um Stornogebühren für Flugreisende USA: US-Präsident Donald Trump zu Gast in Polen D: Noch ein Tag bis zum G20-Gipfel. + 1230 Veranstaltung der Körber Stiftung, u.a. mit Rede des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In + 1230 Veranstaltung der Wochenzeitung Die Zeit zum Gipfel, mit Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, IWF-Chefin Christine Lagarde und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble + 1700 Treffen Merkel mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull + 1800 Treffen Merkel mit Trump

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi

(AWP)