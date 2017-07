04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/17 04:00 CHN: Industrieproduktion 06/17 04:00 CHN: BIP Q2/17 11:00 D: VDMA Baden-Württemberg Jahres-Pk, Stuttgart 14:30 USA: Empire State Bericht 07/17 22:05 USA: Netflix Q2-Zahlen Ohne genaue Zeitangabe USA: Blackrock Q2-Zahlen Sonstige Termine EU: Brexit-Verhandlungen Grossbritanniens mit der Europäischen Union. Es ist der Start der zweiten Verhandlungsrunde, die bis Donnerstag angesetzt ist. Erstmals geht es um konkrete inhaltliche Fragen wie die Rechte der EU-Bürger in Grossbritannien und der Briten in der Europäischen Union. 12:00 D: Sommerempfang der IHK Rostock mit Festrede Bundeskanzlerin Angela Merkel, Stralsund EU: Treffen der EU-Aussenminister, Brüssel D: Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) spricht zum Thema "Fake News und Hate Speach" im Social Web - was der Staat dagegen tun kann und muss Hinweis J: Feiertag, Börse geschlossen

