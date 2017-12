Termine Unternehmen 10:00 D: VDMA Auftragseingang 10/17 13:00 D: Solarworld Transfergesellschaft Pk zum aktuellen Stand - Ohne genaue Zeitangabe GB: Rio Tinto Investor Day D: KBA / VdIK / VDA - Pkw-Neuzulassungen 11/17 USA: UBS Global Media and Communications Conference in New York u.a. mit T-Mobile US, Sprint, Telefonica Deutschland GB: Berenberg Bank European Healthcare Conference (bis 7.12.) u.a. mit Brenntag, Lanxess Termine Konjunktur 08:00 D: Grosshandelsumsatz 10/17 08:00 D: Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe 09/17 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 11/17 10:30 EU: Sentix Investorenvertrauen 12/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 10/17 11:00 GR: BIP Q3/17 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 11/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/17 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/17 - Sonstige Termine 10:00 D: Bundesnetzagentur stellt Jahresbericht 2016/17 zur Entwicklung bei Post und Telekommunikation vor. Gleichzeitige Präsentation des Gutachtens der Monopolkommission zur Wettbewerbsentwicklung in den Branchen 13:00 D: Pk "Wege aus der Dieselkrise - neue Kraftstoffe, Abgasnachbehandlung, realistische Einschätzung des Gesundheitsrisikos" der Fuels Joint Research Group (FJRG), Berlin D: Internet-Konferenz TechCrunch Disrupt Berlin (bis 05.12.) unter anderem mit Volkswagen-Manager Ole Harms, der die Mobilitäts-Marke Moia verantwortet B: Treffen der Eurogruppe, Belgien B: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Belgien

