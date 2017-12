Termine Konjunktur 06:30 NL: BIP Q3/17 (endgültig) 08:00 D: GfK-Verbrauchervertrauen 01/18 08:00 D: Bauhauptgewerbe 10/17 08:45 F: BIP Q3/17 (endgültig) 08:45 F: Privater Verbrauch 11/17 09:00 A: Industrieproduktion 10/17 10:00 I: Verbrauchervertrauen 12/17 10:00 I: Geschäftsklima 12/17 10:30 GB: BIP Q3/17 (endgültig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 11/17 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 11/17 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/17 - Sonstige Termine 05:00 D: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bestreikt Ryanair an allen deutschen Flughäfen D: Das "Ultimatum" der IG Metall für Thyssenkrupp-Chef Hiesinger läuft aus. Die Gewerkschaft will den bis zum 22.12. erzielten Verhandlungsstand in Sachen Stahlfusion mit Tata ihren Mitgliedern im Januar zur Abstimmung vorlegen. USA: In den USA läuft eine Frist zur Finanzierung der Bundesregierung ab - Der Kongress arbeitet an einer weiteren Zwischenlösung RU: Parteitag der russischen Regierungspartei Geeintes Russland (bis 23.12.) - Hinweis GB: Verkürzter Handel bis 13:30 h USA: Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt bis 20:00 h

(AWP)