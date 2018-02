Tagesvorschau international

10:00 FIN: Kone Hauptversammlung 10:30 D: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Blanz-Pk, Frankfurt 17:30 I: Moncler Jahreszahlen - Ohne genaue Zeitangabe I: Luxottica Group Jahreszahlen I: Pirelli Jahreszahlen IRL: Bank of Ireland Group Jahreszahlen NL: PostNL Jahreszahlen Termine Konjunktur: 11:00 EU: Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Coeure beim ersten Treffen der Arbeitsgruppe "Euro Risk-Free Rates", Frankfurt 14:30 USA: CFNA-Index 01/18 15:00 EU: Rede EZB Präsident Draghi vor dem Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments, Brüssel 16:00 USA: Neubauverkäufe 01/18 18:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält Rede in Washington - Sonstige Termine 09:00 D: Bilanz-Pk Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 10:00 D: CDU-Bundesparteitag - Abstimmung über Koalitionsvertrag 13:00 D: Oberverwaltungsgericht verhandelt Streit zwischen Google und Bundesnetzagentur. B: EU-Konferenz zu Digitalwährungen in Brüssel D: Erste Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst E: Beginn Mobile World Congress - weltweit grösstes Treffen für die Mobilfunkbranche (bis 01.03.), Barcelona USA: Morgan Stanley Technology, Media 6 Telecom Conference u.a. mit T-Mobile US, Intel, Microsoft, Cisco, Visa

(AWP)