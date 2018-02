Termine Unternehmen 06:45 NL: Ahold Delhaize Jahreszahlen 07:00 B: Solvay Jahreszahlen 07:00 D: Bayer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: Klöckner & Co Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Dürr AG Jahreszahlen (14.30 Call) 07:30 D: MLP Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Salzgitter Jahreszahlen (endgültig) 07:30 GB: Dialog Semiconductor Jahreszahlen 07:30 A: Erste Group Jahreszahlen 08:00 A: EVN Q1-Zahlen 08:00 A: Wienerberger Jahreszahlen 08:00 A: Uniqa Jahreszahlen 08:00 D: Hapag-Lloyd Jahreszahlen 08:00 E: Repsol Jahreszahlen 08:30 D: Brain AG Jahreszahlen 14:00 USA: Analog Devices Q1-Zahlen 14:00 NL: ABN Amro ao Hauptversammlung 17:00 USA: Deere & Co Hauptversammlung 17:30 E: Ferrovial Jahreszahlen 17:45 F: Carrefour Jahreszahlen - Ohne genaue Zeitangabe D: Borussia Dortmund Halbjahreszahlen D: RIB Software vorläufige Jahreszahlen D: Isra Vision Q1-Zahlen D: SAP Geschäftsbericht 2017 E: ACS Jahreszahlen GB: Tesco Hauptversammlung NL: Steinhoff Q1 Trading Update USA: Honeywell Investor Conference USA: Scientific Games Q4-Zahlen USA: Salesforce.com Q4-Zahlen USA: Mylan Q4-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 J: Einzelhandel 01/18 00:50 J: Industrieproduktion 01/18 (vorläufig) 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/18 06:00 J: Wohnungsbaubegine 01/18 08:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 03/18 08:00 DK: BIP Q4/17 (vorläufig) 08:45 F: Erzeugerpreise 01/18 08:45 F: BIP Q4/17 (vorläufig) 08:45 F: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 09:00 AU: BIP Q4/17 (endgültig) 09:30 S: BIP Q4/17 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 01/18 10:00 PL: BIP Q4/17 (endgültig) 10:30 P: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 02/18 (vorläufig) 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 12:00 PL: BIP Q4/17 (endgültig) 12:00 B: Pk EU-Chefunterhändler Barnier zum Brexit Die EU-Kommission will heute den Entwurf eines EU-Austrittsvertrags mit Grossbritannien vorlegen. Das ist die juristische Umsetzung der Vereinbarung zwischen London und Brüssel vom Dezember. 14:30 USA: Privater Konsum Q4/17 14:30 USA: BIP Q4/17 (2. Veröffentlichung) 15:00 B: BIP Q4/17 (endgültig) 15:45 USA: PMI Chicago 02/18 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/18 16:00 USA: Fed-Präsident Powell gibt halbjährliches geldpolitisches Statement vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:00 D: Presserundgang am Flughafen Berlin Brandenburg mit Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Ein Schwerpunkt des Rundgangs ist das fertiggestellte Pier Süd mit VIP-Lounge, Wartebereich und Fluggastbrücke 09:30 L: EuGH-Urteil zu Glücksspielen in Ungarn 10:00 D: Pk der Reiseverbände DRV und VDR zum Reisejahr 2016/2017 und Ausblick auf das laufende Jahr 10:00 D: Urteilsverkündung im Prozess um Millionenbussgeld des Bundeskartellamtes für die Drogeriemarktkette Rossmann. 11:00 D: Jahrespressekonferenz des Bundesfinanzhofs 14:30 D: Jahreseröffnungskonferenz des International Bankers Forum mit Begrüssungsrede von Commerzbank-Chef Zielke, Frankfurt D: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für die rund 800 000 Beschäftigten am Bau E: Fortsetzung der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (bis 01.03.) B: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 01.03.) + voraussichtlich mit der Zustimmung des Parlaments zum Rechtsstaatsverfahren Polen (Artikel-7-Verfahren)

