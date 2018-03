07:30 A: Andritz Jahreszahlen 08:00 GB: LSE Jahreszahlen 12:45 USA: FootLocker Q4-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe D: KBA / VDA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 02/18 D: Alstria Office Jahreszahlen Termine Konjunktur 08:00 D: Im- und Exportpreise 01/18 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 01/18 08:00 D: Grosshandelsumsatz Q4/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 01/18 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/18 Termine Konjunktur OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Litauen, Rumänien, Schweden EU: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Schweden - Sonstige Termine GB: Die britische Premierministerin Theresa May hält eine Rede zu ihren Brexit-Plänen. May will konkrete Vorschläge machen, wie sich ihre Regierung die "tiefe und umfassende Beziehung" mit der EU nach dem Brexit vorstellt. (gegen 15.00 Uhr) D: Aufsichtsrat berät über weitere Mehrkosten am neuen Hauptstadtflughafen BER (17.00 h Pk) D: Fastfoodkette Kentucky Fried Chicken (KFC) Deutschland - Jahreszahlen

