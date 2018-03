Termine Unternehmen 07:00 D: Innogy Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Hypoport Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Gea Jahreszahlen (endgültig), Mittelfristziele (14.00 Call) und Kapitalmarkttag, London 17:00 D: Ende der Angebotsfrist für die Übernahme der österreichischen Buwog durch den Bochumer Immobilienkonzern Vonovia - Ohne genaue Zeitangabe D: Software Capital Markets Day Termine Konjunktur 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/18 (vorläufig) 11:00 GR: Industrieproduktion 01/18 12:00 PL: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig) - Sonstige Termine 09:00 D: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Ländern + 0845 Statement Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske - Die entscheidende Abschlussrunde findet am 15. und 16. April statt. 10:00 D: Vorstellung der Ernst&Young-Studie zu Investitionsverhalten der Automobilindustrie in den Jahren 2010-2017, Frankfurt 10:00 D: Bilanz-Pk 50Hertz für 2017, Berlin 10:00 D: EU-Kommission stellt Jahresbericht zu gefährlichen Verbraucherprodukten vor Es geht um Produkte (ausser Lebensmitteln), die vom Markt genommen werden mussten. Pk mit EU-Kommissarin Vera Jourova 12:00 D: Pk EU-Kommissar Dombrovskis zu Kapitalmarktunion, Brüssel Vorgestellt werden sollen eine Reihe neuer Vorschläge, unter anderem zu grenzüberschreitenden Investmentfonds. 12:00 D: Pk des Bundesverbands der Schuh- und Lederwarenindustrie mit Zahlen zur Lage der Branche, Düsseldorf 14:00 D: Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD - Pressekonferenzen der Oppositionsparteien - An der Zeremonie sollen die Partei- und Fraktionschefs sowie die Generalsekretäre von CDU, CSU und SPD teilnehmen + 0945 Pk FDP-Vorsitzender Christian Lindner + 1230 Pk AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen und Alexander Gauland sowie Fraktionsvorsitzende, Alice Weidel + 1315 Linke-Parteivorsitzende Katja Kipping und Bernd Riesinger B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel D: Jahrestagung Handelsblatt zur betrieblichen Altersvorsorge (bis 14.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

