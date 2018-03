Termine Unternehmen 07:00 D: Nemetschek Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: RIB Software Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Rhön-Klinikum Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: S&T Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Tele Columbus Jahreszahlen 08:00 D: Compugroup Medical Jahreszahlen (endgültig) 10:00 D: Baywa Bilanz-Pk, München - Ohne genaue Zeitangabe D: aap Implantate Jahreszahlen D: Software Geschäftsbericht D: Deag Deutsche Entertainment Geschäftsbericht D: WCM Jahreszahlen D: Francotyp-Postalia Jahreszahlen D: Manz Geschäftsbericht D: QSC Geschäftsbericht D: GFT Bilanz-Pk D: Masterflex Bilanz-Pk, Düsseldorf Termine Konjunktur 01:50 J: Einzelhandel 02/18 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/18 09:00 TR: Türkei veröffentlicht Daten zum Wirtschaftswachstum 2017 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 03/18 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/18 10:00 I: Erzeugerpreise 02/18 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/18 10:30 PL: Verbraucherpreise 03/18 (vorläufig) 10:30 GB: BIP Q4/17 (endgültig) 14:00 D: Verbraucherpreise 03/18 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Chicago PMI 03/18 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/18 19:00 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält eine Rede in New York - Sonstige Termine 09:45 D: Oberlandesgericht will über Streit um Ausschreibung der Müllentsorgung in Wiesbaden entscheiden, Frankfurt 10:00 D: Bundesgerichtshof verhandelt zu Bonusaktionen für die Smartphone-App "MyTaxi" 11:30 D: Landgericht Stuttgart verhandelt Schadenersatzklage gegen Daimler im Zusammenhang mit dem Lkw-Kartell - Hinweis USA: Verkürzter Handel (bis 20.00 h) am Anleihenmarkt

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)