Termine Unternehmen 00:30 GB: BHP Q3 Trading Update 07:00 D: Software AG Q1-Zahlen 07:30 F: Schneider Electric Q1-Umsatz 07:30 D: Stratec Jahreszahlen (13.00 h Call) 07:30 D: Zooplus Q1-Umsatz 08:00 NL: Unilever Q1-Umsatz 08:00 GB: Rentokil Initial Q1 Trading Update 08:00 GB: Sky plc Q3 Trading Update 09:00 FIN: Ferratum OYJ Hauptversammlung, Helsinki 10:00 D: Hawesko Bilanz-Pk, Hamburg 10:00 D: Siltronic Hauptversammlung 10:00 D: Gea Group Hauptversammlung 10:30 F: Vivendi Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher Q1-Zahlen 12:00 USA: Blackstone Q1-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q1-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris Q1-Zahlen 13:30 NL: Heineken Hauptversammlung 18:00 NL: ASM International Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe I: Generali Hauptversammlung F: Veolia Environnement Hauptversammlung Termine Konjunktur 10:00 D: Wirtschaftsforschungsinstitute stellen ihr gemeinsames Frühjahrsgutachten vor 10:00 EU: Leistungsbilanz 02/18 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 03/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:45 USA: Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank Pk IWF-Chefin Lagarde, Washington 15:10 USA: Fed-Gouverneur Quarles hält Rede in Washington 16:00 USA: Frühindikator 03/18 - Sonstige Termine 09:00 D: Bundesgerichtshof verhandelt über Zulässigkeit von Werbeblockern im Internet. Kläger ist der Verlag Axel Springer AG, der redaktionelle Inhalte auch auf seinen Internetseiten zur Verfügung stellt.

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ. /bwi

(AWP)