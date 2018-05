Termine Unternehmen 07:00 A: OMV Q1-Zahlen 07:00 D: Vonovia Q1-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 D: Rational Q1-Zahlen (16.00 h Call) 07:00 D: Fresenius Q1-Zahlen 07:00 D: FMC Q1-Zahlen 07:00 D: Bayer Q1-Zahlen 07:00 D: Aurelius Q1-Zahlen 07:00 D: Osram Licht Q2-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 D: Siemens Healthineers Q2-Zahlen (8.00 h Call) 07:00 D: Osram Licht Q2-Zahlen 07:00 F: Axa Q1-Umsatz 07:00 F: Hermes Q1-Umsatz 07:30 D: Adidas Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Stada Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Q1-Zahlen 07:30 D: Infineon Q2-Zahlen (11.00 h Call) 07:30 D: Xing Q1-Zahlen 08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/18 08:00 D: Compugroup Medical Q1-Zahlen 08:00 D: MTU Q1-Zahlen 08:00 D: Progress-Werk Oberkirch Q1-Zahlen 08:00 DK: TDC Q1-Zahlen 10:00 D: Eckes-Granini Gruppe Jahres-Pk, Frankfurt 10:00 D: Linde Hauptversammlung, München 10:00 D: Volkswagen Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Leoni Hauptversammlung, Nürnberg 10:00 D: A.S. Création Tapeten Hauptversammlung, Gummersb. 10:00 D: Hugo Boss Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 GB: Dialog Semiconductor Hauptversammlung, London 10:30 D: Hochtief Hauptversammlung, Essen 10:30 D: Bafin Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 D: Grenke Hauptversammlung, Baden-Bad. 12:00 USA: DowDuPont Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange Q1-Zahlen 14:00 USA: Kellogg Q1-Zahlen 14:00 D: Morphosys Call zu den Q1-Zahlen 14:30 USA: Cigna Q1-Zahlen 22:15 USA: Xerox Q1-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe CDN: Bombardier Q1-Zahlen und HV D: KBA / VDA / VDiK - Kfz-Neuzulassungen 04/18 D: Koenig & Bauer AG Q1-Zahlen D: Lotto24 Q1-Zhalen D: Hypoport Q1-Zahlen D: Alstria Office Reit AG Q1-Zahlen USA: KKR & Co Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard Q1-Zahlen USA: GoPro Q1-Zahlen Termine Konjunktur 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 04/18 10:30 GB: PMI Dienste 04/18 11:00 EU: Erzeugerpreise 03/18 11:00 EU: Verbraucherpreise 04/18 (vorab) 14:30 USA: Produktivität Q1/18 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 03/18 15:45 USA: Markit PMI Dienste 04/18 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/18 16:00 USA: ISM-Index Dienste 04/18 - Sonstige Termine 09:00 EU: Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) und EU-Kommission zu Bankenunion und Kapitalmarktunion u.a. mit dem Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis und EZB-Vizepräsident Vítor Constâncio Europäische Zentralbank (EZB), Frankfurt 11:00 D: Festakt zum 350-jährigen Bestehen des Chemie- und Pharmakonzerns Merck. Rund 900 Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), kommen nach Darmstadt 11:00 D: Pk zu Ergebnissen der Umfrage über die am häufigsten verkauften Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) in Arztpraxen an Patienten - Hinweis J: Feiertag, Börse geschlossen

