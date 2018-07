Termine Unternehmen 07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 06/18 HK: Xiaomi - Erster Handelstag in Hongkong Termine Konjunktur 01:50 J: BoJ Leistungsbilanz 05/18 07:45 CH: Seco: Arbeitsmarktdaten 06/18 08:00 D: Handelsbilanz 05/18 10:30 D: sentix Konjunkturindex 07/18 15:00 EU: EZB-Chef Draghi hält Rede vor EU-Parlament in Brüssel 17:00 EU: Rede von Mario Draghi vor EU-Parlament in seiner Funktion als ESRB-Chef - Sonstige Termine 10:00 D: EY Pressekonfernez zu "Entwicklung der 21 grössten Pharmaunternehmen der Welt", Frankfurt USA: Gerichtsverfahren um Übernahme von Akorn durch Fresenius beginnt 10:00 D: Pk Landesbank Baden-Württemberg zu Kapitalmarkt-Update zum zweiten Halbjahr, Frankfurt 10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu einer Studie über Arbeitskosten 13:00 D: Stahlgipfel Nordrhein-Westfalen PK mit Thyssenkrupp-Vorstand Guido Kerkhoff und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), Düsseldorf D: 9. Deutsch-Chinesisches Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel EU: EU-Ukraine-Gipfel - Themen sollen unter anderem die Umsetzung des Minsker Abkommens sowie die Annexion der Krim durch Russland sein. EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nehmen teil. CHN: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin - 5. deutsch-chinesische Regierungskonsultationen 18:00 D: Vortrag "Die Automobilindustrie im Wandel - Digitalisierung in der Entwicklung" des Technischen Direktors für Cloudsystems & Software der Daimler AG, Gerhard Koch, im Rahmen der Vorlesungsreihe "Technologieführer der Automobilindustrie stellen sich vor".

(AWP)