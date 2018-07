Termine Unternehmen 08:00 GB: Marks & Spencer Group Q1 Trading Update 10:00 D: Sachsenmilch Hauptversammlung, Wachau 10:30 D: Hapag-Lloyd Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Audi Absatz 06/18 12:00 USA: PepsiCo Q2-Zahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 06/18 Termine Konjunktur 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/18 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/18 08:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 06(17 (vorläufig) 08:00 D: Bauhauptgewerbe 04/18 08:45 F: Industrieproduktion 05/18 10:00 I: Industrieproduktion 05/18 10:30 GB: Handelsbilanz 05/18 10:30 GB: Industrieproduktion 05/18 11:00 GR: Industrieproduktion 05/18 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/18 - Sonstige Termine 10:00 D: Pk Commerzbank: Studie der FH des Mittelstandes (Bielefeld) zum Zahlungsverkehrsmanagement in mittelständischen Unternehmen 11:00 D: Jahres-Pk Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Themen: Geschäftszahlen 2017, Beschäftigung, Flucht, Migration, Klima, u.a. mit GIZ-Aufsichtsratsvorsitzendem Martin Jäger und Vorstandssprecherin Tanja Gönner 11:00 D: Daimler stellt ersten komplett elektrischen Stadtbus vor Ausserdem gibt der Autobauer einen Ausblick auf die bevorstehende Nutzfahrzeug-IAA im Herbst in Frankfurt, Mainz 11:15 D: Urteil im Rechtsstreit Otto Konzern gegen "Otto's Burger" L: Mündliche EuGH-Verhandlung zu Klagen gegen die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) GB: EU-Westbalkan-Gipfel in London 14:15 h Ankunft der Regierungschefs 19:20 h Pk May, Merkel und Morawiecki

