Termine Unternehmen 07:30 D: Bayer Q2-Zahlen 10:00 D: VCI Q2-Quartalsbericht 10:00 D: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/18 22:00 D: Deutsche Börse Überprüfung Aktienindizes - Ohne genaue Zeitangabe D: K+S Kapitalmarkttag im neuen Werk in Kanada GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 08/18 Termine Konjunktur 02:30 J: PMI Dienste 08/18 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/18 09:15 E: PMI Dienste 08/18 09:45 I: PMI Dienste 08/18 09:50 F: PMI Dienste 08/17 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 08/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 08/18 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 08/18 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 07/18 14:30 USA: Handelsbilanz 07/18 22:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede - Sonstige Termine 10:00 D: Verwaltungsgericht verhandelt über mögliches Diesel-Fahrverbot in Frankfurt am Main 10:00 D: Streit mit Autohändler vor dem BGH: Steht einem Neuwagen-Käufer wegen einer fehlerhaften Warnmeldung ein anderes Auto zu? Dem Mann war immer wieder angezeigt worden, er solle seinen BMW anhalten, um die Kupplung abkühlen zu lassen. Laut Händler kann er trotzdem bedenkenlos weiterfahren. Der Käufer möchte nach mehreren vergeblichen Werkstattbesuchen einen neuen BMW ohne Mangel. Ein Urteil ist am selben Tag möglich. 10:00 D: Pk Zentralverband Deutsches Handwerk, u.a. zu den Themen Baukonjunkur, Wohnungsbaupolitik und Fachkräftesicherung vor dem Wohngipfel im Bundeskanzleramt 11:00 D: Pk Verband Deutscher Grossbäckereien zu Branche und Geschäftsverlauf 11:00 D: Pk Verband Deutscher Grossbäckereien zu Branche und Geschäftsverlauf D: 29. Europa-Abend des Unternehmensverbandes AGA (Aussenhandel und Grosshandel) Festredner ist Ex-Aussenminister Sigmar Gabriel (SPD) D: Bundesweiter Auftakt der Tarifrunde Chemie 2018 Die IG BCE fordert für die bundesweit rund 580 000 Beschäftigten der Chemieindustrie 6 Prozent mehr und Verdopplung des Urlaubsgeldes. 13:00 EU/JP: EU-Justizkommissarin Vera Jourovà stellt Abkommen zum sicheren Datenverkehr zwischen EU und Japan vor. Die Verhandlungen wurden Mitte Juli abgeschlossen. Das Abkommen ergänzt das im Juli beschlossene Freihandelsabkommen

