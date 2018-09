Termine Unternehmen 08:00 S: Hennes & Mauritz Q3 Umsatz 22:00 USA: Oracle Q1-Zahlen 22:15 USA: FedEx Q1-Zahlen Termine Konjunktur 10:00 I: Handelsbilanz 07/18 11:00 EU: Verbraucherpreise 08/18 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 09/18 14:30 USA: Empire State Index 09/18 Sonstige Termine 09:00 D: Pk Nestlé Wagner zu Investitionen in seine Anlagen. Der Lebensmittelkonzern will mit den Erweiterungen seinen Standort mit rund 2000 Mitarbeitern stärken. Mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Thomas Göbel. 10:00 D: Ifo Institut stellt Studie zur Reform der Grundsteuer vor Bis Ende nächsten Jahres muss die vom Bundesverfassungsgericht angeordnete Reform der Grundsteuer stehen u.a. mit ifo-Präsident Clemens Fuest, München 10:00 D: Fortsetzung Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Volkswagen AG Braunschweig 10:00 D: Deutscher Derivate Tag u.a. mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies 11:00 D: Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Coeure am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin D: 1. Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der Druckindustrie A: Informelles Treffen der Energieminister der EU (bis 18.09.), Wien Hinweis J: Feiertag, Börse geschlossen

