Termine Unternehmen 08:00 GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 09/18 08:00 GB: Tesco Halbjahreszahlen 09:00 GB: Aston Martin Erstnotiz an der London Stock Exchange Termine Konjunktur 02:30 J: Nikkei PMI Dienste 09/18 09:15 E: PMI Dienste 09/18 09:45 I: PMI Dienste 09/18 09:50 F: PMI Dienste 09/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 09/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 09/18 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 09/18 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 08/18 11:00 GB: Abschluss des Parteitags der britischen Konservativen - Brexit-Strategie im Mittelpunkt Zum Abschluss des Parteitags hält Premierministerin Theresa May ihre grosse Rede. 12:30 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede in London 14:05 USA: Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede in West Virginia 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/18 15:45 USA: PMI Dienste 09/18 (endgültig) 16:00 USA: ISM Dienste 09/18 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält eine Rede in Baltimore 20:15 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede in St. Louis 22:00 USA: Fed-Chairman Powell hält eine Rede in Washington - Sonstige Termine 09:00 F: Plenarsitzung des EU-Parlaments in Strassburg + 10.00 h Debatte mit dem estnischen Ministerpräsidenten Jüri Ratas über die Zukunft Europas + 12.00 h Abstimmung über neue CO2-Abgasnormen für Neuwagen - Hinweis CHN / HK / D: Feiertag, Börse geschlossen

