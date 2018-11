Termine Unternehmen 07:00 D: K+S Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 07:30 D: Sixt Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Henkel Q3-Zahlen 07:30 F: Bouygues Q3-Zahlen 07:30 FIN: Ferratum Oyi 9Monatszahlen 08:00 D: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/18 08:00 D: LPKF 9Monatszahlen (endgültig) 08:15 D: Singulus 9Monatszahlen (endgültig) 13:00 USA: Walmart Q3-Zahlen 17:45 F: Vallourec Q3-Zahlen 18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe A: Mayr-Melnhof Q3-Zahlen A: Österreichische Post Q3-Zahlen D: BayernLB 9Monatszahlen D: Hugo Boss Investor Day, London USA: Applied Materials Q4-Zahlen USA: Nvidia Q3-Zahlen USA: Sonos Q3-Zahlen Termine Konjunktur 06:30 NL: Arbeitslosenzahlen 10/18 08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 09/18 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 10/18 11:00 EU: Handelsbilanz 09/18 14:30 USA: Empire State Index 11/18 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/18 14:30 USA: Philly Fed Index 11/18 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:00 B: Handelsbilanz 09/18 16:00 USA: Lagerbestände 09/18 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine 09:30 L: EuGH-Urteil zur Frage, in welcher Währung Flüge innerhalb der EU angegeben werden müssen, Luxemburg 10:00 D: 10. "Deutsches Wirtschaftsforum" in Frankfurt. Vertreter deutscher Unternehmer diskutieren branchenübergreifend über die deutsche Wirtschaft in einer globalisierten Wirtschaftsordnung - u.a. mit Verdi-Chef Frank Bsirske und ING-Diba-Chef Nick Jue 11:00 D: Mündliche Verhandlung im Streit um Flughafengebühren, Frankfurt 13:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn 13:00 D: Wirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken u.a. mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Telekom-Chef Timotheus Höttges, Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek und der Zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner, Frankfurt 19:00 D: Diskussion über die Steuerpolitik in Deutschland und Europa, mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, Berlin

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

(AWP)