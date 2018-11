INTERNATIONAL Termine Unternehmen 07:00 D: Grand City Properties Q3-Zahlen 14:00 D: Volkswagen Analystencall zu Investitionsplan 22:00 USA: Agilent Technologies Q4-Zahlen Termine Konjunktur 00:50 J: Handelsbilanz 10/18 08:00 D: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 09/18 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 09/18 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 11/18 16:00 USA: NAHB-Index 11/18 - Sonstige Termine 08:30 B: EU-Ministertreffen zum Brexit Die 27 bleibenden EU-Staaten beraten ohne Grossbritannien über den ausgehandelten Austrittsvertrag. 09:00 A: Treffen der Staats- und Regierungschef der Westbalkan-Staaten mit Vertretern der EU, Wien D: Jahrestagung vom Handelsblatt zum Thema "European Banking Regulation - Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" u.a. mit Stefan Blochwitz (Deutsche Bundesbank) und Werner Bier (Europäische Zentralbank), Frankfurt 11:00 D: Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn NL: 23. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) 15:00 D: Dialog-Veranstaltung der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) "Mobilität in Deutschland - Zeit für neues Denken und Handeln" u.a. mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Berlin 16:30 D: Banken Dialog "Welchen Schutz brauchen Kunden in der digitalen Welt?" vom Bundesverband deutscher Banken e.V., Berlin EU: EU-Aussenministertreffen, Brüssel RU: Russischer Präsident Wladimir Putin reist in die Türkei - Treffen mit Erdogan

