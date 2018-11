Termine Unternehmen 07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 08:00 GB: Sage Group Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update 08:00 GB: United Utilities Halbjahreszahlen 10:00 E: Endesa Vorstellung Strategieplan 12:40 D: Pk zur aktuellen Situation des VW-Werkes Emden mit Produktionsvorstand Andreas Tostmann 17:30 NL: Altice Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe A: CA Immo Q3-Zahlen A: Uniqa Q3-Zahlen DK: Royal Unibrew Q3-Zahlen D: Hapag-Lloyd Capital Markets Day, Hamburg D: DekaBank Q3-Zahlen D: Tui veröffentlicht Sommerprogramm 2019 I: Generali Vorstellung des Strategieplans für 2019-2021 GB: Sage Jahreszahlen GB: United Utilities Halbjahreszahlen USA: Deere & Co Q4-Zahlen Termine Konjunktur 05:30 J: All Industry Activity Index 09/18 06:30 NL: Konsumausgaben 09/18 11:00 EU: OECD Wirtschaftsausblick 12:30 EU: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft Mamuka Bakhtadze, Ministerpräsident Georgiens 13:00 EU: EU-Kommission verkündet abschliessende Meinungen zu Euro-Haushaltsplänen 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/18 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 10/18 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/18 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/18 (endgültig) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:30 USA: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft Grossbritanniens Premierministerin Theresa May - Sonstige Termine 09:00 D: Bundestag setzt Haushaltsberatungen fort. Im Mittelpunkt steht die Generalaussprache über den Etat der Kanzlerin. 09:30 D: Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen zu Forderungen an die Bundesregierung angesichts schwächerer Konjunktur und Digitalisierung 10:00 D: Das Verwaltungsgericht verhandelt über ein mögliches Fahrverbot für Diesel in Darmstadt, Wiesbaden 13:00 F: Staatschef Emmanuel Macron trifft Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi 13:30 D: Verhandlung zu einer Urheberrechtsklage gegen Volkswagen Die Familie des früheren Porsche-Designers Erwin Komenda will klären lassen, ob der verstorbene Schöpfer der Karosserien für die Modelle Käfer und Beetle im Nachhinein noch Ansprüche hat. Braunschweig 14:00 D: BKA-Herbsttagung zum Thema "Sicherheit in einer offenen und digitalen Gesellschaft", Wiesbaden

