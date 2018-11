Termine Unternehmen 07:00 L: Aroundtown Q3-Zahlen 07:30 D: Adler Real Estate 9Monatszahlen 07:30 D: Vapiano Q3-Zahlen 07:30 D: Knorr-Bremse Q3-Zahlen 09:30 D: NordLB Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe A: Vienna Insurance Q3-Zahlen A: Schoeller-Bleckmann Q3-Zahlen A: Immofinanz Q3-Zahlen D: Siemens Geschäftsbericht D: Rheinmetall Capital Markets Day, Berlin (bis 29.11.) D: Wacker Chemie Investor Day F: Axa Investor Day, London NL: KPN Capital Markets Day USA: Microsoft Hauptversammlung USA: Tiffany & Co Q3-Zahlen Termine Konjunktur D: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 GB: BoE Veröffentlichung Finanzstabilitätsreport und Ergebnisse des Stresstestes, London 08:00 D: GfK Verbrauchervertrauen 12/18 10:00 EU: Geldmenge M3 10/18 10:00 I: Erzeugerpreise 10/18 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 2 Mrd EUR 14:30 USA: Lagerbestände Grosshandel 10/18 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q3/18 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/18 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/18 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/18 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 USA: Fed-Chef Powell hält eine Rede in New York - Sonstige Termine 10:00 D: Deutsche Bank Pressegespräch zum Kapitalmarktausblick 2019, Frankfurt 11:00 D: Prozess über Entzug der Zulassung für manipulierte Diesel-Autos ohne Software-Update, München 12:00 D: Jahreskonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Themen der Referenten werden u.a. der Handelsstreit zwischen den USA und China, Klimaphänomene und ihre Bedeutung für die Versicherungswirtschaft und ein Finanzmarktausblick sein. Berlin 17:00 D: Treffen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit Länderkollegen zur Grundsteuer, Berlin D: 7. EBA-Jahresforschungsworkshop: Die Vorteile eines integrierten EU-Bankenmarktes nutzen, London B: EWSA: "New Deal"-Verbraucher-Gipfel 2018, Brüssel EU: EU-Kommission stellt voraussichtlich Strategie für langfristigen Klimaschutz vor L: Jährliche Wirtschaftskonferenz von EIB und EZB, Luxemburg (bis 29.11.)

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

(AWP)