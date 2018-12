Termine Unternehmen 09:00 D: Deutsche Familienversicherung voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard 10:00 D: VDMA Auftragseingang 10/18 10:30 D: ImmobilienScout 24 Pk zu "Alle suchen Wohnraum. Wir bieten Lösungswege", Berlin 11:00 D: Verband der Chemischen Industrie (VCI) Jahres-Pk, Frankfurt - Ohne genaue Zeitangabe A: Zumtobel Q2-Zahlen D: KBA, VDA, VdIK - Kfz-Neuzulassungen 11/18 USA: Hewlett Packard Enterprise Q4-Zahlen USA: AutoZone Q1-Zahlen USA: Nasdaq Investors Conference Teilnahme u.a. von Micron Technologies, Intel, NXP Semiconductors Termine Konjunktur EU: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen 08:00 D: Grosshandelsumsatz Q3/18 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 11/18 11:00 EU: Erzeugerpreise 10/18 11:00 GR: BIP Q3/18 (endgültig) - Sonstige Termine USA: Treffen deutscher Autokonzern-Chefs mit hochrangigen US-Regierungsvertretern, Washington GB: Debatte im britischen Parlament über Brexit-Abkommen D: Nächster Schritt im Streit zwischen der Netzagentur und der Telekom wegen StreamOn. Am 4.12. läuft eine Frist aus, in der die Telekom einer Aufforderung auf Änderung der Tarife beantworten soll. 09:00 L: Schlussanträge des Generalanwalts am EU-Gerichtshof in der Rechtssache C-621/18 Whightman u.a.: Widerrufbarkeit der Brexit-Erklärung 09:00 D: "Handelsblatt"-Tagung "Auto-Gipfel 2018", Wolfsburg 09:00 D: Fortsetzung Digital-Gipfel der Bundesregierung, Nürnberg + Eröffnung mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) + 10:20 h Pk mit Altmaier und Bitkom-Präsident Achim Berg 10:00 D: Pk Privatbank Julius Bär: Ausblick auf die Finanzmärkte 2019, Ffm. mit Christian Gattiker, Chefstratege und Leiter Research sowie David Kohl, Chefvolkswirt Deutschland 10:00 D: Pk Verkehrsclub Deutschland (VCD) zu Umfrage über Zugverspätungen sowie die Informations- und Entschädigungspolitik der Deutschen Bahn 11:00 D: ZVEI-Pressekonferenz "Deutsche Halbleiterindustrie - Wandel und Erwartungen", München 11:00 D: Pk der Spielwarenbranche mit Erwartungen und Trends, Nürnberg D: 24. Handelsblatt Jahrestagung zur Banken-Technologie, Frankfurt 18:00 D: Hintergrundgespräch der IG Metall zur bevorstehenden Stahl-Tarifrunde Der Tarifvertrag läuft zum 31.12.2018 aus. Die erste Verhandlungsrunde ist am 10.1.2019. USA: Fortsetzung American Societey of Hematology Meeting (bis 4.12.18), San Diego u.a. mit Novartis, Roche, AstraZeneca, Morphosys

