Termine Unternehmen 07:00 D: Covestro Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Hapag-Lloyd Jahreszahlen 08:00 D: Progress-Werk Oberkirch (PWO) Jahreszahlen 08:00 GB: Associated British Food Pre-Close Trading Update 10:00 D: Jahrespressekonferenz Otto-Einzelgesellschaft, Hamburg - Ohne genaue Zeitangabe NL: PostNL Jahreszahlen IRL: Bank of Ireland Jahreszahlen Termine Konjunktur 09:00 A: Industrieproduktion 12/18 09:00 E: Erzeugerpreise 01/19 10:00 PL: Arbeitslosenzahlen 01/19 14:30 USA: CFNA-Index 01/19 - Sonstige Termine ET: Gipfel der Europäischen Union und der Arabischen Liga (zweiter und letzter Tag), Ägypten - Sonstige Termine E: Mobilfunkmesse MWC (Mobile World Congress) (bis 28.2.), Barcelona

(AWP)