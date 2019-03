07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen (12.00 h Pk) 10:30 D: Mensch und Maschine Software Bilanz-Pk, München 18:00 D: Presseabend VCI zur Chemiekonjunktur in Deutschland, Frankfurt Ohne genaue Zeitangabe D: Hypoport Jahreszahlen I: Tod's Jahreszahlen Termine Konjunktur 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/19 (vorläufig) 08:00 D: Industrieproduktion 01/19 08:00 D: Handelsbilanz 01/19 08:00 D: Arbeitskosten Q4/18 08:00 D: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, Jahr 2018 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 01/19 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/19 15:00 USA: Lagerbestände 12/18 Sonstige Termine D: Verbandstagung Verband kommunaler Unternehmen (VKU) unter dem Motto "Zukunft vor Ort gestalten - smart, digital und kommunal" u.a. mit 12.30 h Rede Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Stand der Energiewende 14.20 h Impuls CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 14.45 h Rede Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) D: Fünfte Runde der Stahl-Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten in Nordwestdeutschland 18:00 D: Presseabend VCI zur Chemiekonjunktur in Deutschland D: Sitzung des BER-Sonderausschusses des Brandenburger Landtags B: Treffen der Euro-Finanzminister, Brüssel

