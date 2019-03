Tagesvorschau international

07:00 D: HeidelbergCement Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: TLG Immobilien Jahreszahlen 07:00 D: Hornbach Holding Trading Statement Jahr 2018 07:30 D: Jenoptik Jahreszahlen 07:30 D: Keonig & Bauer Jahreszahlen 07:30 D: Befesa Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Tom Tailor Jahreszahlen 07:30 D: New Work SE (ehemals Xing) Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Krones Jahreszahlen (endgültig) 08:00 GB: Next Jahreszahlen 10:00 D: Wintershall Jahres-Pk, Kassel 10:00 D: BayernLB Bilanz-Pk, München 10:00 D: Alte Leipziger Bilanz-Pk, Oberursel 10:30 D: Helaba Bilanz-Pk, Frankfurt 13:00 E: Bankinter Hauptversammlung 14:00 DK: Novo Nordisk Hauptversammlung 21:15 USA: Nike Q3-Zahlen - Ohne genaue Zeitangabe A: Vienna Insurance Jahreszahlen D: Commerzbank AR-Sitzung D: Deutsche Bank AR-Sitzung D: BMW Analysten- und Investorenkonferenz D: ProSiebenSat.1 Geschäftsbericht D: Allianz Deutschland Pk zu Zukunftsplänen des Versicherers mit Vorstandschef Klaus-Peter Röhler, Unterföhring I: Enel Jahreszahlen LU: Corestate Geschäftsbericht Termine Konjunktur: 06:30 NL: Arbeitslosenquote 02/19 08:00 D: Aussenhandel China nach Warengruppen, Jahr 2018 10:00 PL: Einzelhandelsumsatz 02/19 10:00 EU: EZB Monatsbericht 10:00 N: Norges Bank Zinsentscheid 10:30 GB: Einzelhandelsumsatz 02/19 13:00 GB: BoE Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 13:30 USA: Philly-Fed-Index 03/19 15:00 USA: Frühindikatoren 02/19 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/19 (vorab) - Sonstige Termine 09:00 D: "Handelsblatt"-Tagung Privatkundengeschäft mit Vertretern diverser Banken und Fintechs, Frankfurt 10:00 D: Eröffnung eines Hermes Logistik-Centers auf einer Fläche von rund 85 000 Quadratmetern in Kabelsketal D: Deutscher Verpackungskongress 2019, Berlin B: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, Brüssel - Hinweis: Feiertag Japan, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit grösster Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

(AWP)