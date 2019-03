Termine Unternehmen 07:00 D: Hamborner Reit Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Ströer Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Indus Holding Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: HHLA Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Medigene Jahreszahlen (endgültig) 09:30 D: ElringKlinger Bilanz-Pk, Stuttgart 10:00 D: SGL Carbon Bilanz-Pk, Frankfurt - Ohne genaue Zeitangabe D: Commerzbank Geschäftsbericht D: Stemmer Imaging Halbjahreszahlen D: Deutsche Bahn AR-Sitzung S: Ericsson Hauptversammlung Termine Konjunktur D: DIW-Konjunkturbarometer 08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/19 08:45 F: Erzeugerpreise 02/19 10:00 I: Verbrauchervertrauen 03/19 10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans- -Böckler-Stiftung zu Konjunkturprognose 2019/2020, Berlin 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 13:30 USA: Handelsbilanz 01/19 15:00 USA: Leistungsbilanz Q4/18 15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) - Sonstige Termine GB: Entwicklung im Brexit-Streit - Britisches Parlament berät über Alternativen zum Austrittsabkommen 08:30 D: Konferenz "The ECB and Its Watchers" u.a. mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsident Mario Draghi 09:00 D: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet, ob es ein zweites Musterverfahren im VW-Dieselskandal gibt, Stuttgart 09:15 D: Pk des Fondsanbieters Fidelity: "Themeninvestments: Mehr als nur ein Hype?", Frankfurt 09:30 LU: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Widerrufsrecht beim Online- -Matratzenkauf, Luxemburg 10:30 D: OLG Karlsruhe, Aussenstelle Freiburg, verhandelt im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal mehrere sog. Nacherfüllungsklagen gegen Händler 15:00 D: Forum 2019 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu "Germany First? Wie geht es weiter mit der Europäischen Integration?" mit Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) 18:30 h Podiumsdiskussion, u.a. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

