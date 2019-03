Termine Unternehmen 07:00 A: S&T Jahreszahlen 07:00 D: Kuka Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:00 D: Cewe Jahreszahlen 07:00 D: Varta Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Takkt Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: Evotec Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:00 D: SMA Solar Geschäftsbericht 07:00 LU: Aroundtown Jahreszahlen 07:30 D: Adler Real Estate Jahreszahlen 07:30 D: Vossloh Jahreszahlen 07:30 D: United Internet Jahreszahlen (10.45 h Call) 07:30 D: SLM Solutions Jahreszahlen 07:30 D: 1&1 Drillisch Jahreszahlen (10.00 h Call) 07:45 D: Pfeiffer Vacuum Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: PWO Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Cancom Jahreszahlen (endgültig) 08:00 D: Singulus Jahreszahlen (9.30 h Pk) 08:30 D: Baywa Jahreszahlen (endgültig) 10:00 D: Biotest Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: KSB Bilanz-Pk, Frankenthal 10:00 D: Deutsche Telekom Hauptversammlung, Bonn 10:00 D: Sartorius Hauptversammlung, Göttingen 10:00 D: Volkswagen Nutzfahrzeuge Jahres-Pk, Hannover 10:30 D: EnBW Bilanz-Pk, Stuttgart 10:30 D: Leifheit Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Deutsche Bahn Bilanz-Pk, Berlin 17:00 CH: WTO verkündet ihr Urteil im Subventionsstreit um Boeing - Ohne genaue Zeitangabe D: Aareal Bank Geschäftsbericht GR: National Bank of Greece Jahreszahlen GB: Shell IFRS16 Business Update Call I: Buzzi Unicem Jahreszahlen Termine Konjunktur 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/19 09:00 E: Verbraucherpreise 03/19 (vorab) 10:00 EU: Geldmenge M3 02/19 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/19 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/19 10:30 D: Aussenhandels-Pk zu "Europa am Scheideweg - Staatsinvestitionen und offensive Industriepolitik als Allheilmittel?" mit Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), Berlin 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 03/19 11:00 EU: Konjunkturklima-Indikator 03/19 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/19 (endgültig) 13:30 USA: BIP Q4/18 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Privater Konsum Q4/18 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:00 D: Verbraucherpreise 02/19 (vorab) 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/19 15:00 USA: Fed-Gouverneurin Bowman hält eine Rede in New Mexico 16:30 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede 18:15 USA: Fed-Präsident von New York, Williams, hält eine Rede in Puerto Rico 22:20 UsA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede - Sonstige Termine 09:45 D: Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB): "Finanzintermediation, Regulierung und Wirtschaftspolitik" u.a. mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, Frankfurt 10:00 D: Zweites Spitzentreffen Luftfahrt - Nachfolgeveranstaltung zum Gipfel im vergangenen Oktober. Mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie Vertretern von Airlines, Flughäfen und Luftfahrtbehörden 10:00 D: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 11:00 D: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt neues Gutachten 11:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose, Frankfurt CHN: Neue Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin wollen in Peking über eine Lösung des seit Monaten andauernden Konflikts verhandeln. Die Gespräche sollen am Freitag fortgesetzt werden.

