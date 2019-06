09:00 FRA: Alstom Capital Markets Day 11:00 DEU: BlaBlaBus-Pk zum neuen Fernbusangebot der Mitfahr-Zentrale BlaBlaCar - Ohne Zeitangabe DEU: Lufthansa Capital Markets Day, Frankfurt DEU: Deutsche Börse - Index-Änderungen MDax rein: Grenke MDax raus: Wacker Chemie SDax rein: Wacker Chemie, Eckert & Ziegler SDax raus: Grenke, Vossloh DEU: Deutsche Börse - ausserplanmässige Index-Änderung: SDax raus: Hapag Lloyd SDax rein: DMG Mori - Termine Konjunktur 06:30 NLD: BIP Q1/19 (endgültig) 07:00 JPN: Frühindikatoren 04/19 (endgültig) 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/19 10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 05/19 14:30 USA: CFNA-Index 05/19 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/19 - Sonstige Termine DEU: Internationale Konferenz zum Onlinehandel mit Lebensmitteln "eCommerce of Food", Berlin 14:30 EUR: EuGH-Urteil zu Ruhestandsalter am obersten Gericht in Polen

